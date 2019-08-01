鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

▲農曆七月是鬼門開。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國曆8月1日適逢七月初一，是農曆鬼門開的日子，許多禁忌寧可信其有，也不要鐵齒硬要做。一名女網友分享親身經歷，分別是半夜12點連續撥12個0意外撥通，和鬼月晚上出門、聽到有人叫她便回頭，2件事都讓她印象深刻，尤其是第2件事還讓原PO直呼，「從那時候開始，我對鬼月晚上的禁忌，特別小心。」

「有人說在半夜12點，連續撥打12個0會通往地獄，可以跟過世的親人講話」，這位女網友在臉書《靈異公社》表示，她本來是不信這個傳聞的，小時候還真的膽大，在某天半夜12點拿起電話撥打12個0，「本來我以為在第幾個號碼，會出現『你撥的號碼是空號，請查明後再播』」，沒想到最後，電話真的通了。

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▲原PO用電話撥了12個0。（示意圖／記者李佳蓉攝）

電話通了之後，原PO被嚇到，也趕緊掛上電話，還嚇到整晚都睡不著，「隔天醒來，跟爸媽說這件事，結果我被媽媽狂罵，說不能太鐵齒，不要亂去嘗試一些禁忌。」

「其實還有一件事，我到現在還記憶猶新」，原PO接著分享，說她讀書的時候，有一年鬼月跟朋友去逛夜市，回家路上，有一段路雖然有路燈、但還是相當昏暗，「媽媽有交代我，鬼月晚上如果有聲音在後面叫妳，千萬不能回頭，要一直往前走，不然會卡陰。」

原PO說，那時候走在路上，真的聽到有人叫她，以為是剛剛跟她去逛夜市的朋友有東西掉在她這，於是就回頭，「沒想到突然看到一個模糊白衣的人，我嚇到，趕快跑回家。」女網友透露，後來她開始莫名發燒，看醫生也沒有用。

▲原PO回頭，看到有人穿著模糊白衣。（示意圖／pakutaso）

原PO媽眼看不對勁，就找廟公朋友幫忙看，一看果然是卡陰，廟公處理之後，原PO才開始慢慢退燒。事後，她把回家路上的事告訴媽媽，也被狂罵一頓，「從那時候開始，我對鬼月晚上的禁忌，特別小心。」

不過儘管傳言「半夜12點，連續撥打12個0會通往地獄，可以跟過世的親人講話」，馬上就有網友笑回，「其實會通的事件，電信公司早有解釋過了，可以去Google」。原PO也在留言處補充，「也是啦，我也覺得不要太相信，畢竟沒做虧心事，不用太害怕。」

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