普渡拜鳳梨「晚上整桌打麻將」　女店長被吵到睡不著…恐怖真相曝：該慶幸嗎

▲農曆七月禁忌多，不少民眾會準備「三牲四果」拜拜。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（1日）鬼門開，家家戶戶在鬼月期間，都會普渡祭拜好兄弟。一名女網友分享買鳳梨拜好兄弟，晚上聽到隔壁打麻將打4小時的聲音，打電話一問鄰居才知道真相，「普渡不要拜旺旺...會讓你整個農曆七月家裡都很熱鬧！」此外，「香蕉、李子、梨子」也是普渡禁忌，音如同「招你來」，其他像是芭樂、番茄和釋迦也都有人不拜。

原PO在「靈異公社」臉書社團說，鬼月的第一天，寫一下十幾年前懵懂無知的中元普渡；台北、基隆習俗好像是農曆7月1日到30日都能普渡，南部則是7月15日那天大家一起拜。

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原PO表示，從小住南部和阿嬤一起拜普渡，只知要買水果、紙錢，盥洗用具及每項供品上要插一支香；起初自己開店時在店門口普渡，就買水果拜普渡公，「反正水果就行了啊！我買了蘋果、鳳梨、香蕉，別買什麼『棗李梨』就好，應該是這樣吧。」

▼七月期間的中元普渡規模最大。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

「鳳梨高高放，就放在普渡公的位置上！」原PO回憶，大概點了兩次香，店隔壁的阿伯出來一看到說「妹妹妳不能拜鳳梨啦」；原PO回「我那個鳳梨拜普渡公，不是好兄弟啊」；阿伯說，「不可以啦！那個一樣都不能拜。」

原PO說，當下也沒想很多，不能拜那就馬上撤掉，抱著鳳梨看向阿伯，「阿伯，這鳳梨給你，我不會自己殺鳳梨」；阿伯好像很為難，好像想說什麼又支支吾吾的，但也把鳳梨帶回家。

原PO表示，和阿伯家只有一牆之隔，當晚一直聽到隔壁人家打麻將洗牌的聲音，從大概10時多開始到半夜2時多，後來真的受不了打阿伯的手機。以下為原PO和阿伯的對話：

原PO：阿伯，你們打麻將小聲一點，我明天還要開店，很晚了耶！

阿伯：現在幾點了？妳打電話來，我們都不用睡的嗎？

原PO：阿伯你在睡覺喔？你們家打麻將的聲音很吵，你叫你的朋友小聲一點啦！我都不能睡覺了。

阿伯：蝦米朋友打麻將？我今天下午跟我老婆回雙溪老家，不在南港啊！家裡沒有人！哪有誰打麻將啊！

原PO不死心再問一次：阿伯你們家一個人都沒有嗎？

阿伯：某啦，某狼低厝啦！妳不要亂講誰打麻將...

▼普渡拜拜也有許多禁忌。（圖／資料照／記者季相儒攝）

原PO說，「我該慶幸把鳳梨給了阿伯嗎？不然那天打麻將的聲音就是我家大廳...普渡不要拜旺旺...會讓你整個農曆七月家裡都很熱鬧！」

對此，有網友提醒「香蕉」也不能拜好兄弟，因是台語的「招」；還有人建議普渡可拜空心菜，「空心菜空心就是無心，藉以表示在普渡或是拜門口的時候，如果禮節不到位、祭品不足……請不要見怪，因為是無心之過。」

農曆七月禁忌多，不少民眾會準備包括三牲及四種水果拜拜，除「香蕉、李子、梨子」別一起拜，有「招你來」的諧音；許多人也會避開鳳梨，希望不要變成好兄弟「旺旺來」。

且水果數量要單數，也不能有帶籽的如芭樂、番茄，因吃下肚後排出會有「不潔」的意味；另外，釋迦也是大忌，因和佛祖同音更是大不敬；底部凹凸不平的蓮霧，也會被認為有「漏財」的意味。

▼普渡不能拜香蕉、李子、梨子，有「招你來」的諧音。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▼普渡不能拜鳳梨，因有「旺旺來」之意。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▼普渡不能拜釋迦，因和佛祖同音是大不敬。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼普渡不能拜有帶籽的水果，如芭樂、番茄，因吃下肚排出有「不潔」的意味。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay、PEXELS）