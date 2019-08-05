草生栽培檸檬　鄰田問要不要幫忙噴農藥？讓他差點氣炸

▲屏東縣高樹鄉民蕭春盛栽種檸檬，以草生力式管理檸檬園，賣出檸檬價格穩定。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉民蕭春盛栽種檸檬，堅持用草生栽培方式管理，賣出去的檸檬無農藥殘留，且果皮翠綠香氣濃郁，獲消費者認同，並與廠商契作價格穩定。

54歲的蕭春盛，20年前接手長輩的檸檬田，但和長輩觀念、管理的方式不同，經常造成口角，他大膽提出讓自己承擔耕作所有風險，摒除老一輩有蟲就噴藥、長草也噴藥的習性，堅持按政府規定的農藥使用，甚至是不噴草藥，全部採用割草方式。

他說，將近1公頃的檸檬園和鄰田也是檸檬園比較，鄰田幾乎寸草不生，他的田裡則青草茂盛，形成強烈對比，鄰居還問他要不要幫忙噴藥，讓他差點氣炸。

他認為工作像上班，星期一到五毎天一早採果，平均一天採果量約300斤，主要供貨到契作廠商，廠商要求ND及符合殘留規定兩種價格，所以和鄰田相接的一排賣一般價格，而果園內部的都是ND，則有較高價格。

假日主要工作是割草，把割草當休閒才不會累，用蓋在鳳梨上的遮陽帽，拿來蓋在整串的檸檬果實上擋太陽，減少檸檬曬傷的機會，雖還無法全面使用，但至少對檸檬效果很好。他說，檸檬雖一年四季都能生產，但照顧優質健康到有濃郁香氣的檸檬也得下功夫。