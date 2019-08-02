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嬰兒旁性侵屏東少婦！役男獸慾爆發闖民宅　還辯「召妓就好…」

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲軍狼闖民宅見「人妻」秒起獸慾！性侵得逞後逃逸，落網後竟還無悔意。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者孫于珊／綜合報導

一名潘姓男子20年前在服役期間，休假離營時竟萌生色慾，於是闖入屏東縣一間民宅找對象發洩，看見一名大陸籍女子（化名曉曼）及1歲幼女在房內睡覺，瞬間獸慾爆發，不僅對曉曼暴力毆打，還語帶恐嚇，讓曉曼無法抗拒被性侵得逞。屏東地院一審依現役軍人犯侵入住宅強制性交罪，處潘男有期徒刑8年，潘男不服上訴，但遭高等法院高雄分院駁回，全案仍可上訴。

裁判書指出，潘男於1999年8月8日上午6時50分許，擅自闖入曉曼住處，並在熟睡的嬰兒旁性侵她，潘男以枕頭壓住曉曼臉部，又徒手掐住其脖子，並毆打她的頭、頸部，甚至恫稱：「不配合的話，我就殺了妳女兒」等語，讓曉曼心生畏懼不敢再反抗。潘男以脅迫方式制伏曉曼後，強制性交得逞，隨後逃逸。

曉曼事後報警，也經醫師診斷受有頭部挫傷、頸部抓傷、雙腿膝蓋抓傷等傷害。然而潘男逃亡多年仍未落網，直到2016年，潘男在桃園地區另涉犯強制性交案遭逮捕，經警方採集其口腔唾液檢體比對DNA後，才確定2起案件的嫌犯是同一人。

但潘男否認犯行，辯稱他可以召妓方式獲得性滿足，無需冒風險犯重罪等語。法官則認為事證已明確，潘男說的話無足採信，曉曼當時受到巨大驚嚇，更致日後留下難以抹滅的心理陰影，加上潘男與曉曼未達成和解，法官認為潘男不知悔悟，在考量一切情狀後，仍照原審處8年徒刑，將潘男的上訴予以駁回。

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嬰兒旁性侵屏東少婦！役男獸慾爆發闖民宅　還辯「召妓就好…」

關鍵字：性侵,召妓,妨害性自主,屏東,高雄,性交,現役軍人,軍狼

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