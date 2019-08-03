秋冬遊吵不停！花東、屏東也想拿「離島加碼」　觀光局這樣說

▲花蓮的旅宿業者也想納入離島範疇。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸1日暫停發放陸客來台個人簽證，交通部觀光局立即宣布，將砸36億元推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃」，雖然補助幾乎人人有獎，但離島加碼補助最高2000元，原本只限金門、馬祖、澎湖，後續預計將增列台東（綠島、蘭嶼）丶屏東（小琉球），比照之前的春遊方案，這也讓花蓮的旅宿業者跟著發聲，希望能比照離島補助。

觀光局官員表示，原本離島只有金門、馬祖、澎湖，後來考量列入小琉球、綠島、蘭嶼，並不是遺忘這些離島，而是之前只有公布懶人包，現在只要再寫更清楚就好了，方案都可以再討論納入。至於花蓮業者也希望列入離島補助範疇，他說，大家的意見都會做通盤考慮，不過花蓮若列入離島可能跟定義不太一致，並不完全要用補助，後續會有別的配套方案出來。

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據交通部觀光局擴大秋冬旅遊補助規畫，包含四個方案，自由行、團客最高皆可補1000元，周日至周五均適用，若至離島（金門、馬祖、澎湖）自由行者，還可再多使用一次補助，且不分平假日均補1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。

交通部長林佳龍在私下群組透露，秋冬遊將台東（綠島、蘭嶼）丶屏東（小琉球）兩縣列入離島補助。此話一出，花蓮旅館公會理事長陳義豐立即表示，花蓮的交通不便利性，是20至30年以來的老問題，屏東還有高鐵到高雄可以轉乘，平面道路永遠順暢未曾有過因為天災而中斷過，花蓮鐵公路中斷是家常便飯，僅靠一條永遠運輸量不足的鐵路及令人膽戰心驚的蘇花公路，希望交通部長林佳龍三思，將花蓮納入離島補助。

陳義豐指出，「蘇花、中橫、南迴等公路只要中斷，花蓮永遠是受災戶，花蓮歷經去年0206地震、1021普悠瑪翻車以及今年0418地震等災害，難道真的不足以證明花蓮的觀光慘業嗎？」他說，花蓮在這二年觀光業確實受到相當大的影響，絕不亞於屏東、台東二縣，花蓮所承受到的是天災等級的傷害。

大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢表示，若論陸客縮減的重災區，花蓮也相當嚴重，因為一般國旅跟南向的入境遊客要到花蓮的機率因為交通因素確實不高，所以拜託部長也將花蓮列入離島補助範圍。

不過，也有其他縣市旅宿業者表示，台東、花蓮說是偏鄉，成本很高，可是大家前撲後繼一直投資飯店，民宿，再來要求補助，這很奇怪，聽在其他縣市的業者是不是不公平，市場應該自由機制，不應靠補助來生存，請大家別再為難部長了。