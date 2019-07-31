「台鐵正義哥」家人生活陷入困頓　枋寮警發動募款助度難關

▲屏東縣枋寮警分局發動募款幫助台鐵正義哥家人助度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

日前協助台鐵救警的正義哥的母親需要洗腎，還要照顧罹患口腔癌的丈夫與因車禍導致腦神經障礙的么兒，另一位兒子也因淋巴癌往生，住處又因一場惡火讓家也沒了，處境堪憐，屏東縣枋寮警分局獲報會同春日鄉代表呂秀蘭、黃連及「部落心」成員到場關懷，共同伸出援手救濟，幫他的家人度過難關。

枋寮分局歸崇派出所所長陳啟超日前經由台灣心義工團得知日前協助台鐵救警的正義哥的母親，生病需要洗腎、還要照顧其父、生病的兒子，日前一場惡火又把家燒毀，處境可憐。



立即聯絡在地慈善團體「部落心」的善心人士，號召春日鄉代表呂秀蘭、黃連，歸崇所副所長任俊國、警員謝宗榮、鄭進利、梁棠碩、王邦任及民間友人黃鈴雅、林恭勝、陳詰文、張嘉芸、張素梅及郭杏蘭等14人，共同集資新臺幣1萬4000元，到他家慰問，幫助他的家人度過難關。

陳所長表示，「部落心」所提供的幫助或許不多，但希望發揮拋磚引玉及學習他幫助警方的精神，結合地方力量讓有意願的人一起樂善好施，關懷在地部落任何需要協助、幫忙的人，期盼幫助更多人。

枋寮警分局長黃國源肯定陳所長主動關懷轄區內需要幫忙的民眾，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母的善行義風，值得同仁效法。