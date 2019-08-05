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肌肉男拆販賣機！取出娃娃「OOXX」40分鐘　店主盯監視器怒了…現場活逮

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▲▼男子破壞成人用品售賣機，然後當場把充氣娃娃給OOXX了。（圖／翻攝自微博）

▲肌肉男拆販賣機，取出娃娃「OOXX」40分鐘，店主盯監視器怒了。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／趙蔡州報導

大陸微博2日開始瘋傳一組監視畫面截圖，內容是有一名經營自動販賣機的業者日前查看監視器時，發現有一名身材精壯的男子闖入店內，破壞販賣機後取出一個充氣娃娃直接上演活春宮，氣得他一邊報警一邊開車趕往現場抓人。照片曝光後也引起網友熱烈討論。

照片中可以看見，一名身材壯碩、皮膚黝黑的男子闖入成人用品店，破壞販賣機取出充氣娃娃後，直接店內一處牆角上演活春宮，整個過程全部被在遠端監控的老闆目擊。老闆剛開始還以為對方有付錢買娃娃，還樂呵呵的透過監視器看熱鬧，直到發現對方沒有交易記錄後，才匆忙趕往現場並且報警處理。

▲▼男子破壞成人用品售賣機，然後當場把充氣娃娃給OOXX了。（圖／翻攝自微博）

▲▼男子破壞成人用品售賣機，然後當場把充氣娃娃給OOXX了。（圖／翻攝自微博）

▲店主事後趕到現場抓人。（圖／翻攝自微博）

對話截圖可以看見，業者無奈說「這男的撬開我的櫃子，拿出娃娃，在我店里『日』了40分鐘」、「我XX開始還跟朋友樂呵呵的欣賞，但點開後台一看，XXX沒有成交額」、「氣得我開車就往店裡趕，路上報警、找朋友（助陣）一氣呵成，抵達的時候那傻X還在『日』。」

照片曝光後立刻引發網友熱烈討論，有人說，「看在40分鐘的份上，送給他得了」、「雖然很同情，但偷東西真的不可取啊」、「還好沒有傷害女孩子」、「這賊平日有健身哦」、「看著也是蠻可憐的」、「這是憋著有多久了啊」、「看來是一位高手」、「看到監視影片會傻眼吧」、「弄這麼久對身體不好啊」。

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關鍵字：成人用品,充氣娃娃,矽膠娃娃,壯男

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