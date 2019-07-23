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遏止夾娃娃機歪風　北市府擬草案「最快11月」上路

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▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲夾娃娃機店。（示意圖／記者陳韋帆攝）

實習記者梁家源／綜合報導

為遏止夾娃娃機歪風，台北市政府制定查處機制，針對商品涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒、活體動物等，依相關法令進行輔導、限改、裁罰等措施，截至6月30日已清查多處夾娃娃機營業所，為避免學童沉迷夾娃娃機，北市府也擬定了選物販賣機草案，以落實校園健全發展。

台北市政府針對夾娃娃機之違規，107年4月30日已完成制定「台北市夾娃娃機與類似販賣設施管理流程」。機台內商品若違反相關規定，將進行輔導、限改、裁罰等措施，並持續追蹤列管至下架改善為止。目前已清查518營業處所，計15,773台，將會加強取締，每三個月追蹤違規改善情形。

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另外北市府針對放置成人商品已裁處屢未下架的店家，辦理聯合稽查，在4月至5月期間，總計聯合稽查41處66台，均已全數完成勸導下架。南湖國小正對面有情趣用品夾娃娃機，已依「臺北市夾娃娃機與類似販賣設施管理流程」執行相關罰則，屆期若是仍未下架，將取締至改善為止。

北市府表示，為規範距離校園周邊一定距離不得設置之規定，已擬定「臺北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，預計8月對外公布草案，以達到落實產業健全發展，及有效遏止違規之目的，同時也達成健康、安全的校園環境。

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關鍵字：夾娃娃機,國小,成人用品

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