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2020大選誰能勝出？　命理師秒答韓國瑜！「致勝關鍵點」曝光

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▲韓國瑜、蔡英文（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

▲命理師表示依面相來看，韓國瑜在大選中贏面較大。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

2020總統大選選情激烈，目前檯面上確定的參選人，有民進黨的蔡英文和國民黨的韓國瑜，至於「第三勢力」、即將籌組「台民黨」的柯文哲雖尚未表態，但已來勢洶洶，讓藍綠雙方都不敢大意。有命理師就以目前三人的面相來判斷誰的贏面最大？結果得出答案竟是韓國瑜！

命理師拿出韓國瑜、蔡英文和柯文哲的照片，分別就三人的選舉運勢來分析，其中韓國瑜目前運勢正旺，而且從面相來看，韓的性格豁達、包容性強，「接受民意的意象會多一點」，與韓國瑜競選市長時屢屢打出的「民進黨悖離民意」、「莫忘世上苦人多」等主軸正好一致，「選舉策略方向正確」，因此贏面最大。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲命理師認為柯文哲「參選意願不高」，但柯文哲為了保有立足之地，可能會爭取郭柯合作。（合成圖／ETtoday資料照）

而現任總統蔡英文，雖然運勢也不錯，但從面相看來，小英比較強勢，「自我主觀意識偏高」，加上身為女性，領導的部分會比較辛苦，籌組內閣和副手的人選上也會遇到較多波折。

至於即將籌組台灣民眾黨的台北市長柯文哲，命理師分析，從柯的眼神看得出他是個性銳利的人，不會做沒把握的事情，但柯P看起來「其實沒那麼想要往總統之路去走」，反而是較希望自己能在台灣政治界有立足之地，而這「立足之地」是否將建立在跟郭台銘的合作關係？也讓外界霧裡看花。

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2020大選誰勝出？命理師秒答韓國瑜！「致勝關鍵點」曝光
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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020大選,蔡英文,柯文哲,面相,郭台銘

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