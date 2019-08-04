原想到日本拜訪早稻田！韓國瑜改去美國　藍議員：都有特別意義

記者洪靖宜／高雄報導

原本傳出高雄市長韓國瑜秋天將訪日，不過韓國瑜選辦副執行長孫大千4日證實該行程取消，且當時時正值颱風、登革熱高峰期，必須以市政為優先，改成10月後將二度訪美。對此，高雄市議員黃柏霖說，當時說要訪日最主要是想拜訪早稻田大學，促成來高雄設立分校，但一切都還在評估中，但不管去哪，但對台灣高雄發展有意義，時間許可，去訪問都是好事。



▲高雄市長韓國瑜取消訪日，預計10月二度訪美。（圖／記者羅婉庭攝）

▲高雄市議員黃柏霖 。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜預定10月後將二度訪美，並且取消訪日行程，市議員黃柏霖表示，對於為何取消訪日詳細內容不太了解，但當時會安排訪日重要議題，是希望日本早稻田大學來高雄設分校。今年2月韓國瑜率領參訪團出訪馬來西亞及新加坡，還安排參觀早稻田澀谷高中新加坡分校，韓國瑜當時提到希望能促成日本早稻田來高雄設立分校，在五、六月份會到日本拜訪早稻田大學表達誠意，但事後並無此行程，現在也確定訪日行取消。

黃柏霖提到「不論到美國或日本訪問都有特別的意義，韓市長曾說過一個朋友就是一條路子，我們台灣需要更多的朋友，若有機會訪美，我也建議他要參加，有機會訪問就能結交更多朋友，未來要邁向和平，需要不同領域朋友」。

而對於綠營議員抨擊高雄登革熱冒不停，疫情沒有假日之分，韓國瑜卻還在趴趴造選總統，黃柏霖也提到「看到高雄市府全力總動員防治登革熱，雖然昨天苓雅區多一例，如果以歷史紀錄來看，103、104年出現1萬多例，目前不到1百例，民政系統全力宣導，綠議員要摸著良心，議員監督是天職但不能過度用顯微鏡來檢視，否則會造成民怨」。