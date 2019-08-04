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就怕郭台銘脫黨參選！　韓國瑜喊話吳敦義：迫切希望黨主席整合

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記者洪靖宜／高雄報導

角逐總統大位的高雄市長韓國瑜，回到高雄跑行程，面對昔日對手鴻海創辦人郭台銘，有可能脫黨參選的傳言不斷，甚至出現郭柯王聯盟，韓國瑜也回應「國民黨畢竟還是有黨主席的，我個人立場也希望吳敦義主席能夠出面來整合這些不一樣，或者是有可能離開的重要黨員同志，效果一定會更好」。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜4日回高雄跑行程。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市長韓國瑜4日回高雄，參加海軍陸戰隊校友會餐會，「凍蒜」吶喊聲此起彼落，相當受到歡迎。但面對昔日對手郭台銘，有沒有脫黨參選可能，韓國瑜先是向黨主席吳敦義喊話，他提到「我們當然期待藍軍能夠大團結大整合，國民黨畢竟還是有黨主席的，我個人立場也希望吳敦義主席能夠出面來整合這些不一樣的，或者是這些有可能離開的重要黨員同志」。

韓國瑜再次強調「如果吳主席出面整合的話，我相信效果一定會更好，基層廣大藍軍朋友們，非常不希望國民黨分裂，大家都有志一同，希望2020年讓無能的民進黨下台，如果藍軍分裂了，只是親者痛，仇者快，所以迫切期待吳敦義主席能夠出面主持整個團結和諧的國民黨，我個人還是會跟王院長、郭董事長保持密切聯繋，這是我個人立場，會盡最大誠意」。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,總統

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