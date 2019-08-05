台民黨6日正式亮相！柯文哲「三不」：除了發大財要有其他選項

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，8月6日中午舉行創黨大會，地點在柯文哲相當熟悉的台大醫院國際會議中心。對於外界關注當天有無政治人物到場，柯文哲也宣示了他的創黨大會「三不」，除了不發邀請函、不邀請政治人物，同時也不接受捐款。

柯文哲日前在臉書也強調，「當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項」，台灣的整體利益、人民的最大福祉，才是政策最重要的考慮因素，很可惜，現在派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼，「組黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。」



柯文哲說，台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本，我們相信「眾人的智慧，超越個人的智慧，所以要集合眾人的力量來改造台灣；同時，「我們也會確保每個為我們在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想」。



柯文哲最後提到，8月6日只是成立政黨的第一個步驟，這不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，「所以我們不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款」，在順利成立後，將盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。

柯文哲臉書全文：

當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項。



國家之力量在於國民全體，在於制度健全，在於文化高尚。清廉、勤政本來只是政府的基本條件，現在在台灣卻變成難得之事。所以，必須先處理最基本的「國家治理」問題。



要有廉能政府，才能在世界上凸顯台灣的價值。



今年，我走過很多國家。我看見美國成功運用公私協力的機制，讓颶風災區在短時間內重建完成；我看見日本的磯子火力發電廠，用嚴謹的SOP，把碳排放與污染降到最低，「不是煤炭乾淨不乾淨的問題，是人乾淨不乾淨的問題」；我看見中國大陸，只花三年時間，就建好東海大橋和洋山港自動化碼頭。



這些案例，都讓我感慨台灣真的空轉太久了，第三航廈一再流標，只是一個例子，許多重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象。



台灣的整體利益、人民的最大福祉，才是政策最重要的考慮因素。很可惜，現在的情況，是派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。



台灣在藍綠之外，應該有其他選擇，讓改變台灣政治文化的力量，可以在國會，在全台各地發揚光大。最終的目標，不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。



組黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。



台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本。我們相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣。同時，我們也會確保每個為我們在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。



8月6日，只是我們成立政黨的第一個步驟，這不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，所以我們不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款。在順利成立後，我們會盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。



如果要走得遠，大家要一起前進，感謝這段時間所有的批評指教，我們繼續努力。