柯文哲6日台灣民眾黨成立大會後　傳卓榮泰將會邱顯智

圖文／鏡週刊



針對民進黨與時力的競爭、合作議題，民進黨主席卓榮泰本月1日傳訊給時代力量主席邱顯智，希望促成二黨主席會談。本刊掌握消息，這場「卓邱會」可望於週二（6日）下午登場，不過包括地點、會談內容、形式等都還待進一步確認。

巧合的是，8月6日當天中午是台北市長柯文哲籌組的新政黨「台灣民眾黨」成立大會的時間，因此卓榮泰、邱顯智可望在台灣民眾黨成立大會後見面會談。

對此，民進黨發言人周江杰僅表示會談的具體時間、地點都還在溝通，尚未確定。而時代力量祕書長陳孟秀也說，目前會談相關資訊都在洽談中，尚未確定。

民進黨上週提名策略小組已定調在時力區域立委洪慈庸、林昶佐所在的選區將不提名，7日中執會將通過，被視為對時力釋出善意，而二黨還有新北市第1選區（淡水等區）、高雄第8選區（鳳山）等選區立委提名衝突，因此民進黨將以立委提名策略當作會談主軸；不過1日林昶佐宣布退黨，時力與民進黨的立委布局是否受此影響仍待觀察。

至於時代力量，邱顯智近日與黨內立委包括黃國昌、徐永明等人會面時，黃、徐都對二黨主席會面樂觀其成，但也呼籲希望「卓邱會」能公開透明。另外，時力方面也希望會談議題能包括政策、價值，例如先前時力下戰帖的實價登錄2.0等議題，不會僅侷限於選舉布局議題。

據了解，卓榮泰方面透過幕僚向邱顯智表達希望第一次會談可以不要以直播、全程公開等方式處理，可以等會談到一定程度後再辦公開會談，因此這場會談很可能以不公開形式辦理。



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