韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

▲韓國瑜桃園拜宮廟，楊梅警友辦事處贈在地仙草凍及仙草茶，慰勉執勤警。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝烈日下執勤的員警，期喝得到新「仙」的在地飲品解暑。國民黨提名總統參選人韓國瑜，投入總統選舉的首場下鄉行程，3日在桃園進行拜廟祈福行程。看到為總統參選人拜廟執勤的大批員警，楊梅警分局警友辦事處主任許志寧，特別致贈 60箱楊梅區農會自行研發的仙草凍及仙草茶，慰勞各派出所、交通分隊等外勤員警。

許志寧主任4日說，員警每天執勤在外奔波很辛苦，警友辦事處全力支持，希望盡一份小小的力量，表達對楊梅基層員警的關心和感謝，特別選購在地楊梅農會出品的仙草凍及仙草茶，期員警喝得到新「仙」的味道之外，也能消暑解渴。

▲▼韓國瑜桃園拜宮廟，楊梅警友辦事處贈在地仙草凍及仙草茶，慰勉執勤警。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局長林信雄表示，同仁工作不分晝夜、事繁責重，辛勤執行治安及交通各類勤務，尤其在大熱天下執勤，幾乎都會汗流浹背，而連日持續高溫，加上3日有總統參選人參訪轄內宮廟交管勤務，警友辦事處得知後捐贈60箱仙草凍及茶飲，發送給分局外勤派出所及 單位，讓基層員警能消暑氣，直呼透心涼，深感貼心。

據了解，韓國瑜3日走訪桃園9大宮廟的行程，桃園市長鄭文燦對於韓國瑜投入總統大選後，第一次來桃園很重視，特別請市警局在維安跟交通的協助，做非常審慎的處理。