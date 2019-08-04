「川普自以為佔優勢」！美再對中國加關稅　德媒：反幫習近平的忙

▲川普與習近平6月底在G20峰會上見面。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普宣布，將再對價值3000億美元的中國進口商品加徵10％關稅，此舉終結貿易戰休兵。德國媒體分析認為，川普的協商策略一點也不高明，因為美國對中國祭出新關稅，不但會傷害美國自身，而北京當局反而能從中受益。

德國之聲引述《南德意志報》一篇題為「川普的威脅 偏偏幫了習近平的忙」評論。文中指出，川普對中國加徵關稅，目的是捍衛美國利益，但美中兩強較量「早已不侷限於貿易失衡問題，而是攸關今後誰掌握經濟霸權。」

評論認為，「川普加徵鉅額關稅，導致貿易戰進一步升級的做法，偏偏會鞏固習近平的地位」，因為川普今年6月份才剛在G20峰會上與北京達成貿易休兵，如今他卻公然破壞此一默契，未來北京當局便能順理成章地說，「即便我們抱有最大的善意，和白宮依然無法談判。」

評論又指出，川普的作法，讓中國當局能夠轉移公眾焦點，而美國則錯失了一次與歐洲國家共同對抗中國的機會，因為只要川普繼續威脅對歐洲的汽車等商品加徵關稅、繼續讓美國孤立，歐美就沒有可能在美中貿易摩擦中合作。

評論中直言，「美國總統依然以為自己佔據著優勢，中國政府早晚會妥協，然而這很有可能是謬論。到目前為止，川普的政策對美國消費者、美國企業所造成的傷害，至少與他對中國所造成的損害相當。」文中警告，要是美國9月起真的依照計畫開始徵收關稅，美國國內的質疑聲浪也會增強，因為「一旦蘋果手機突然變貴，民意就可能會翻臉。」