影／興仁公園逾3萬韓粉塞爆！「人民好苦」…韓國瑜：2020用選票翻轉貧窮

記者莊智勝／桃園報導

國民黨總統參選人韓國瑜3日走訪桃園9個宮廟，晚間於中壢區興仁公園舉辦「相見歡晚會」，現場聚集數萬韓粉，眾人揮舞手中國旗，氣勢相當高昂。韓國瑜晚間上台致詞，直指這3年半民進黨執政以來，他踏遍台灣南北，眼中所看到的都是「過得好苦好苦的人民」，呼籲大家2020拿出手中最後的武器、法寶，用這神聖的一票決定台灣的命運。

▲韓國瑜3日晚間在中壢興仁公園舉行小型造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜3日橫跨桃園8個行政區，跑了整整109公里，晚間6時30分終於抵達興仁公園會場，現場已經聚集逾3萬韓粉，「這是國民黨提名以來，第一場出來，我們就選桃園，代表國瑜對桃園鄉親真的抱著高度期待！」韓國瑜鼓勵台下支持者看看左右，「韓國瑜的支持者，永遠都是一面國旗，代表大家熱愛中華民國，臉上都是充滿歡樂、期待，跟遊覽車動員來、吃完便當就想回家的不一樣，今天的支持者都是自動自發、期待台灣越來越好！」

▲現場聚集逾3萬韓粉，支持者揮舞國旗，情緒相當激昂。（圖／ETtoday攝影中心攝）

回顧蔡政府執政的3年半以來，韓國瑜坦言，自己從台灣頭跑到台灣尾，從都市到鄉村，眼中所見全都是「過得好苦好苦的台灣人民」，這段時間以來，「經濟疲軟、信心喪失、人才外走、兩岸緊張，我接觸到的，絕大部分台灣人民，都是害怕現在，擔心未來，絕大多數人不知道未來該怎麼辦，長輩們害怕孩子、年輕人未來怎麼辦，充滿恐懼、不安。」

「天上神仙最大的叫玉皇大帝，最小的叫土地公；凡間最大的叫總統，最小的是里長！」韓國瑜認為，從事政治活動、手中握有權力，但如果沒辦法讓人民富足、有信心、安居樂業，「那有什麼顏面、有什麼資格從事政治活動？民眾黨執政，手上有權力的吃香喝辣，連專機都能走私香菸，這個政府到底怎麼回事？到底有沒有能力治理國家？」

▲韓國瑜呼籲人民2020用手中神聖的一票，決定未來會有「怎樣的國家」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜重砲抨擊蔡英文，執政3年半來從來沒喊過中華民國，「只會喊『這個國家』，到底是哪個國家？我從來沒看過一個總統，這麼不愛自己的國家！」韓國瑜呼籲，面對政府的無能、經濟衰敗，人民手中什麼都沒有，就只有一張神聖的選票，「拜託鄉親，把這張選票發揮出來，不要問政府為你做什麼，要問你為政府、投票給什麼人，把票投給什麼樣的立委、什麼樣的總統，就會有不一樣的國家！」

「我們沒道理過得這麼辛苦！」韓國瑜指出，台灣外匯存底全世界第4名，儲蓄世界排行第7，欠全世界的錢是0，沒有外債，「我們怎麼可能過苦日子，只有無能總統、無能政府才會讓台灣越來越窮。拜託各位鄉親，把選票集中起來，讓桃園國民黨6席立委全壘打。天上的老鷹，雄壯威武，沒有兩隻翅膀飛不起來，漂亮的腳踏車沒有兩個輪胎跑不動，總統立委就像老鷹翅膀，缺一不可，2020我們用最後的武器、法寶，用這張神聖選票決定台灣的命運，翻轉貧窮、走向更美好的未來，照顧我們的子孫萬代、榮耀中華民國！」

▲韓國瑜在致詞結束後離場，現場韓粉高唱夜襲、龍的傳人、中華民國頌。（圖／ETtoday攝影中心攝）