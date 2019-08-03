韓國瑜桃園參香一路「母雞帶小雞」　爭取總統及6席立委全上

▲韓國瑜桃園參香一路母雞帶小雞，爭取總統及6席立委全上。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨2020總統參選人韓國瑜、投入大選的首場下鄉行程，3日在桃園起跑，由議長邱奕勝陪同，分別到黨提名的6席立委參選人選區內、9家知名宮廟參香祈福，並以「母雞帶小雞」方式，為黨提名的立委參選人陳根德、萬美玲、魯明哲、吳志揚、呂玉玲、陳學聖拉抬氣勢，爭取2020總統大選勝選及桃園6席立委全當選。

韓國瑜表示，他到桃園及龜山參香意義重大，有三點非常不一樣。第一，他17歲到迴龍讀書，當時年輕找朋友或到當地玩都是坐「公路局」，但現在已經沒有「公路局」了，所以他對龜山、迴龍非常的熟，沒想到一轉眼已經40多年了。

▲中壢仁海宮支持民眾。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

第二，他是佛教徒，拜觀世音菩薩，第一站到壽山巖觀音寺，意義不一樣。第三，國民黨提名他以後，首站選擇桃園，就到過去一起打拚的老朋友、老同事陳根德前立委的選區，他與陳根德當年在立法院打拚的時代非常認真，籲請大家團結支持陳根德。

韓國瑜到第二、第三站桃園區景福宮及慈護宮時，同樣受到熱烈歡迎，並再度重批，蔡英文執政3年多做得一塌糊塗，為了下一代更好，台灣經濟發展，呼籲大家支持桃園在地的立委參選人萬美玲。

▲楊梅區三元宮支持民眾。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

韓國瑜陸續在中壢仁海宮、大園仁壽宮、楊梅區三元宮、平鎮區義民廟以及龍潭龍元宮、八德區龍山寺等宮廟行程，為黨提名的立委參選人魯明哲、吳志揚、呂玉玲、陳學聖拉抬氣勢，傍晚在中壢區興仁公園舉辦鄉親相見歡晚會。

韓國瑜表示，從山邊到海角，從北台灣到南台灣到中台灣及東台灣，所有的人民都希望未來台灣能夠改變，台灣越來越好過得不一樣，但台灣人現在只能用「擔心現在、害怕未來」八個字來形容，3年多來，很多人過得很苦，未來是什麼不知道，前途一片迷茫，不知道下一代年輕人該怎麼辦，他表示，我們要靠自己手上神聖的選票，2020年改變自己、國家及下一代的命運。