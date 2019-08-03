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父親一句話讓女警願意當「爸寶」　大安分局辦88節活動滿是洋蔥

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記者孫于珊／台北報導

一年一度的父親節即將來臨，為了讓值勤輪班而無法返家與父親團聚的警察同仁能歡度節日，台北市大安警分局3日邀請各單位同仁父親參加「大安爸爸專屬早餐會」慶祝活動。過程中，同仁與難得相聚的父親共進早餐，並開心聊工作及生活大小事，更有同仁上台分享自己與父親的小故事，並趁機會向爸爸說「我愛你」，肺腑之言令人感動到痛哭流涕。

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲大安分局辦88節活動，讓同仁及到場家屬度過一個溫馨難忘的節日。（圖／記者孫于珊翻攝）

活動當日早晨6時，分局長帶領各單位主管準備餐點，直到上午8時整，來自全省各地，更有遠自高雄前來的同仁父親及家人抵達會場。大家享用早餐同時，也觀看分局自製的父親節微電影《背影》，片中演出父親默默為子女付出，子女由叛逆終至明白而感動，觸動了在場所有人的每根心弦。

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲分局長帶領各單位主管，揹著外送背包，騎U-BIKE購買餐點。（圖／記者孫于珊翻攝）

欣賞完電影後，最精彩的橋段就是與會同仁偕同父親輪流上台分享記憶中的小故事。一名長髮女警哽咽表示，爸爸曾跟她說：「爸爸再載妳也沒有幾年了」，因為這句話，讓她後來就當「爸寶」，每天給爸爸載送。還有一名馬尾女警熱淚盈眶說「爸爸是她最強後盾」。一句「什麼時後回家？」簡單的言詞表達，卻能感受到每位父親堅強外表下，對子女的期盼及無私的支持與照顧，令在場所有人感動不已。

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲女警哽咽分享爸爸曾對她「再載妳也沒有幾年了」，讓她願當個「爸寶」。（圖／記者孫于珊翻攝）

另外，分局長特別在餐會中集合各單位主管列隊，逐一拍拍肩膀，並告訴在場人員，「我們各單位主管，一定都要有肩膀、有承擔，才能成為同仁執勤背後的靠山，請各位同仁家人放心。」餐會後，更有專業攝影師在現場幫每位家庭拍紀念照，也為活動留下最佳寫照留念。

▼活動現場親情洋溢，氣氛溫馨感人。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼大安分局辦88節活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：大安,爸爸,早餐會,父親節,背影,警察

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