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店家推「三代同堂」帶爺爸用餐送龍蝦　網留言問：可帶神主牌？

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▲高ＣＰ值的父親節龍蝦套餐。（圖／王國華提供）

▲高ＣＰ值的父親節龍蝦套餐。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢一家湯包麵線店老闆為了紀念父親和即將到來88父親節，特別推出波士頓龍蝦、旭蟹、天使紅蝦、生蠔等滿滿海鮮的優惠限量套餐；老闆再加碼「三代同堂」帶爸爸一起用餐，再「沙碧鼠」多送野生龍蝦一隻；未料有網友說「爺爺已走了，可否帶爺爺神主牌過去，因為好想吃龍蝦」不但老闆啼笑皆非，怎麼會為吃龍蝦拿過世的爺爺來開玩笑？

▲和手臂長的波士頓龍蝦。（圖／王國華提供）

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▲和手臂一樣長的波士頓龍蝦。（圖／王國華提供）

父親節將至，「隔壁老王」湯包麵線店，特別推出高ＣＰ值的預定海鮮限量套餐，這套1688套餐包括波士頓龍蝦X2，旭蟹X2，天使紅蝦X6，生蠔X2，干貝湯包X1，鮮蝦湯包X1，魷魚皮蛋麵線X2，紅豆冰卷X4，仙草甘茶X4，其實光二隻波士頓龍蝦就值1000元；老闆老王表示，其實這套餐是為了已不在的父親而創的，當時年少輕狂從沒自己獨自帶父親吃頓好的，等到自己有能力時父親已不在了！他不是一定要大家來預定套餐或一定要來這用餐的，只想提醒大家“父親節”到了，帶父親去慶祝一下吧！說句「我愛您」，告訴父親對他的尊敬及關心。

▲▼紅通通龍蝦旭蟹和鮮蝦湯包。（圖／王國華提供）

▲▼紅通通龍蝦旭蟹和鮮蝦湯包。（圖／王國華提供）

▲▼紅通通龍蝦旭蟹和鮮蝦湯包。（圖／王國華提供）

老王也再加碼，如果3、4日及8日，是三代同堂帶爸爸一起用餐，老王「沙碧鼠」多送野生龍蝦一隻；未料有網友在社團回應說「爺爺已走了，可否帶爺爺神主牌過去，因為好想吃龍蝦」；老王說，「店的用意是向還在世、辛苦拉拔我們長大的長輩爺爺及爸爸們致意！不是拿出來開玩笑的，實在不懂怎會這樣拿過世的爺爺來開玩笑？！真的不好笑。」

網友也回應：「傻眼」、「這種玩笑也敢開」、「爺爺在天上都要哭了」、「記得叫他跪著吃」；但也有網友說，「這是無傷大雅的玩笑」、「過世親人放在心中尊敬心安理得就好」。

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關鍵字：父親節,套餐,波士頓龍蝦,爺爺,神主牌

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