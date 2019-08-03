台南市勞工模範父親表揚大會　黃偉哲：感謝全天下辛苦的爸爸們

▲台南市政府勞工局舉行「台南市勞工模範父親表揚大會」，由黃偉哲市長頒發象徵「奉獻」的獎牌給20位傑出爸爸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



父親節即將來臨，台南市政府勞工局8月3日舉行「台南市勞工模範父親表揚大會」，由黃偉哲市長頒發象徵「奉獻」的獎牌給20位傑出爸爸，感謝全天下父親們對家庭與社會的付出與貢獻，現場許多模範父親的親友團齊聚獻上祝福，一同見證父親榮耀的一刻。





黃偉哲市長表示，這群偉大的勞工模範父親們，不僅承擔照顧家庭的責任，也對社會公益不遺餘力，過父親節只是一時的過程，為人子女對父親永遠抱持感恩感謝的心，才是最重要的。





勞工局進一步說明，這次在眾多優秀的父親中，選拔出20位傑出爸爸，這20位爸爸大多成長於早期務農的社會，物資貧乏與刻苦的日子培養出爸爸們堅毅耐勞的精神，並且努力學習一技之長，為家人打拼，每位爸爸在不同專業領域都擁有傑出專長；為使受表揚的父親們都能帥氣上台，勞工局特邀台南市美容業職業工會造型師志工們到現場為爸爸們梳理儀容，讓每位受獎人都神采奕奕；表揚大會上頒發獎牌一座及獎勵金5千元，獎牌設計以「奉獻」出發點，父子攜手的形象除了表達父親們為家庭的付出與用心，更象徵勞工模範父親們奉獻社會公益的精神可傳承一代接一代。





在向這些偉大的勞工模範父親表達敬意的同時，市府也會持續扮演守護父親的角色，推動與強化「職場安全衛生」的宣導與落實，加強「勞工健康保護」、「工作與生活平衡」等政策，為勞工朋友和爸爸們打造安心的職場環境。