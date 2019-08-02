年輕爸可用外溢保單！「父親禮3階段」儲備長照+防癌　糖尿病也有醫療險

▲父親節到來，除了給予實體的禮物之外，也可考慮更好的保障。（圖／CFP）

記者楊絡懸／台北報導

父親節即將到來，壽險業者也陸續提供各階段爸爸依據人生計畫的健康保障，避免當爸爸發生突發狀況時，進而造成家庭經濟重大影響。

以南山人壽為例，分別列出「年輕爸爸」、「中年爸爸」、「熟齡爸爸」3大階段規劃，除了提供長照和防癌、糖尿病自我照護，也可以善用外溢保單增加保障。

「25至36歲年輕爸爸」階段，不少男性都在此時投入職場，也步入組織家庭、養育下一代的階段，考量這時年紀較輕、體況較佳，可選擇投保健康管理保單，藉由努力維持自身良好的體況，為自己增加保障。

此階段的爸爸可考慮每兩年提供一次健檢的定期健康保險，只要繳費正常，健檢的結果達到體況標準，就能在「保費不變」的情形下，獲得重大疾病保障增額，一旦罹患重度重大疾病，保險金將採整筆給付，讓保戶能掌握最佳治療期，且提供豁免保險費機制，讓保障能持續。

▲爸爸平常習慣運動，也可選擇投保健康管理保單。（圖／pakutaso）

「37至56歲中年爸爸」可針對儲備長照與防癌保障，此階段的爸爸多數屬於「三明治族群」，也就是下有年幼子女、上有年邁父母，需要負擔最大的家庭責任，建議可考慮投保針對青年族群的長期照顧定期健康保險，若不幸發生疾病、傷害、認知障礙等情形時，透過領取各種保險金，有助於填補收入減損，降低人生黃金期的長照風險。

同時，爸爸們也可考量步入中年後，面臨罹患癌症的機率增加，加強防癌險保障，終身防癌健康保險是很好的選擇。一般保障內容包括初次罹癌給付、治療癌症期間的門診、住院及手術醫療保障、癌症化放療給付以及癌症身故保障等，提供保戶終身享有依據「罹癌三階段」需求所規劃全面保障，讓爸爸擁有完善的風險防護網。

▲針對不同階段的父親，規劃不同的保障方案。（圖／CFP）

「57歲以上熟齡爸爸」強化心血管疾病保障，此階段的爸爸們，漸漸進入屆退狀態，雖然從以前就累積不少保單，但考量年紀愈大，罹患心血管疾病及糖尿病的風險可能增高，可添加心血管疾病方面的醫療保障外，也可考慮特別針對糖尿病患推出的定期醫療保險。

除了提供多項醫療保險金之外，針對糖尿病患的自我照護設計健康促進機制，只要養成自我健康管理習慣與行為或抗糖達標數據者，第3年起即有機會可以減輕保費上的負擔。

糖尿病患只要養成日常自我健康管理習慣，定期上傳飲食、運動、量測血糖等資料，就能獲得積分，並且依自身健康狀況及醫生之建議，訂定個人化行為目標，藉此鼓勵更有動力搭配智慧管理工具進行自我照護與監控。