格陵蘭一天融光「110億噸冰川」！　下一波將打破70年來紀錄

▲格陵蘭島（Greenland）近日出現嚴重融冰現象。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

天氣越來越炎熱，全島80％都被雪覆蓋的格陵蘭島（Greenland）今年6月也出現「不尋常融冰」。丹麥氣象研究所指出，從入夏的幾個月以來，一直出現冰川大量融冰的現象，1日的融冰量多達110億噸，相當於440萬座奧運標準規格的游泳池。

綜合外媒報導，格陵蘭今年4月就已經開始融冰，比平均時間提早了3周左右。丹麥氣象研究所專家莫特蘭（Ruth Mottram）表示，往年的融冰量大約是600億至700億噸，然而光是今年7月的冰川融化量就已經高達1970億噸，整整多出了3倍。

專家表示，格陵蘭1天所融化的冰量甚至已經多達110億噸，相當於440萬座奧運標準規格的游泳池，加上上周在歐洲肆虐的熱浪已經往上抵達了北極圈，所以接下來的日子將會有另外一波大規模融冰的現象出現，極有可能會打破自1950年以來的紀錄。