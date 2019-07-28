地表最大火災！北極圈超過100場野火狂燒　從太空都能看見

▲衛星影像顯示西伯利亞上空的大範圍煙塵。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

北極地區正遭受史上最嚴重的野火肆虐，從格陵蘭、西伯利亞到阿拉斯加都發生無數起大火。光是在北極圈內，就已經出現超過100個起火點，產生的煙塵甚至從太空就能看見。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，北極圈今年夏天出現有史以來最熱的六月，自月初以來，北極圈內出現超過100場野火，俄羅斯甚至有11個地區正遭遇野火。聯合國下屬氣候監測機構世界氣象組織（WMO）形容，這次野火季嚴重情況是「史無前例」。

格林蘭西西繆特（Sisimiut）10日最早偵測到連日大火，正好發生在氣候異常溫暖乾燥時期，格林蘭大片冰原比往年還提早了一個月開始融化。火勢最大的地點則發生俄羅斯的伊爾庫次克（Irkutsk）、克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）和布里亞共和國（Buryatia），據信是由閃電引起，引發的煙塵使西伯利亞最大城市新西伯利亞的空氣品質快速下降。

另外，單是在美國阿拉斯加州就有多達400個不同地點通報發生野火。氣候學家

湯瑪斯（Rick Thomas）估計，截至24日上午，阿拉斯加已經有206萬英畝土地遭野火侵襲。

倫敦政經學院環境地理學家史密斯（Thomas Smith）向《今日美國》（USA Today）表示，16年來的衛星觀測紀錄中，從未出現過如此大規模的野火。報導指出，這些野火不僅僅是乾燥植被表面引燃，底下的泥炭可能也被點燃，通常這類野火能持續長達數天或數月，伴隨大量溫室氣體產生。史密斯形容，「這是地球上最大的一些火災。」

▼在整個阿拉斯加州，有超過400處地點通報發生野火。（圖／路透）

