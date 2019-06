格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融光光！恐刷新7年前紀錄　暖化問題急迫

▲大規模融冰在2012年就曾發生過,今年可能會刷新紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

世界第一大島格陵蘭島(Greenland)14日發生「不尋常融冰」,估總冰量減少20億噸以上,超過整體的40%。喬治亞大學研氣候科學家莫特(Thomas Mote)就說,大規模融冰「非比尋常」,但並非前所未有,類似的融冰7年前曾發生過,今年可能會刷新紀錄,間接看出全球暖化問題。

綜合外媒報導,格陵蘭島有81%地區都被冰雪覆蓋,這場大規模融冰和過去平均發生時間點相比,提早了1個月發生融冰。莫特表示,白色的冰雪將太陽光線反射回太空,減少吸收熱量,維持「反照率」運行,但這次的融冰卻讓地表反照率發生變化,夏季中期的太陽熱量被吸收到冰中造成融化。

莫特還說,這回的融冰情況與2012年6月極為類似,島上的高壓脊將溫暖潮濕的空氣從大西洋中部引入島內部分地區,導致冰層溫度升高,阻止降水形成,以致出現晴朗的天空。

報導也指出,莫特強調,今年有可能創下融冰新紀錄,如果極端氣候成為常態,融冰現象將會對全球各地造成影響,尤其是海平面上升的問題。

當地冰原氣候專家博克斯(Jason Box)就曾在上月底預測,今年將是格陵蘭島大規模融冰的一年;今年4月就已經開始融冰,比平均時間提早3周左右,甚至比2012年的紀錄還要早。格陵蘭島是冰雪覆蓋的島嶼,融冰季節通常發生在每年6月到8月,大量融冰的時間則落在7月。

格陵蘭的冰蓋面積約為美國德州的2.5倍,是繼南極洲後全球第2大冰面,融冰平均每年使全球水位上升0.8毫米。美國太空總署(NASA)曾指出,格陵蘭冰面厚度超過1.6公里,若完全融解,將使全球海平面上升7公尺。

