格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融光光！恐刷新7年前紀錄　暖化問題急迫

▲大規模融冰在2012年就曾發生過，今年可能會刷新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



世界第一大島格陵蘭島（Greenland）14日發生「不尋常融冰」，估總冰量減少20億噸以上，超過整體的40％。喬治亞大學研氣候科學家莫特（Thomas Mote）就說，大規模融冰「非比尋常」，但並非前所未有，類似的融冰7年前曾發生過，今年可能會刷新紀錄，間接看出全球暖化問題。

綜合外媒報導，格陵蘭島有81％地區都被冰雪覆蓋，這場大規模融冰和過去平均發生時間點相比，提早了1個月發生融冰。莫特表示，白色的冰雪將太陽光線反射回太空，減少吸收熱量，維持「反照率」運行，但這次的融冰卻讓地表反照率發生變化，夏季中期的太陽熱量被吸收到冰中造成融化。

莫特還說，這回的融冰情況與2012年6月極為類似，島上的高壓脊將溫暖潮濕的空氣從大西洋中部引入島內部分地區，導致冰層溫度升高，阻止降水形成，以致出現晴朗的天空。

▲格陵蘭島20億噸冰雪，竟在一天內融光。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，莫特強調，今年有可能創下融冰新紀錄，如果極端氣候成為常態，融冰現象將會對全球各地造成影響，尤其是海平面上升的問題。

當地冰原氣候專家博克斯（Jason Box）就曾在上月底預測，今年將是格陵蘭島大規模融冰的一年；今年4月就已經開始融冰，比平均時間提早3周左右，甚至比2012年的紀錄還要早。格陵蘭島是冰雪覆蓋的島嶼，融冰季節通常發生在每年6月到8月，大量融冰的時間則落在7月。

格陵蘭的冰蓋面積約為美國德州的2.5倍，是繼南極洲後全球第2大冰面，融冰平均每年使全球水位上升0.8毫米。美國太空總署（NASA）曾指出，格陵蘭冰面厚度超過1.6公里，若完全融解，將使全球海平面上升7公尺。