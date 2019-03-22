聖母峰冰川每年融化1m！　「冰封登山客」隨雪水流下…至少還有300具

▲喜馬拉雅山聖母峰的冰川正逐漸融化。（圖／CFP）。



國際中心／綜合報導

全球氣溫逐年高升，高山上的冰川與積雪也漸漸融化，也讓長年冰封在山頂上的登山客們現蹤。自1953年人類首次登頂以來，已經有超過300名登山客在攻頂時喪命，其中有2/3還埋在冰雪中。前尼泊爾登山協會主席策林（Ang Tshering Sherpa），近年他們已經在聖母峰的不同地點，找回約10具登山客遺體，而最近越來越多的「老登山客」出現。

每年春季是攀登世界第一高峰聖母峰（Mount Everest）的最佳時機，也是運送遺體下山的好機會，目前多半從靠近中國的一側運送下山。策林說，由於全球暖化的影響，雪和冰川正在以每年1公尺的速度融化，「自2008年以來，我自己的公司已經處理了一些登山者的遺體，其中一些可追溯到1970年代的英國探險隊。」

▲運送聖母峰上的遺體下山既昂貴又危險。（圖／達志影像／美聯社）



尼泊爾國家山地導遊協會成員坤瓦爾（Sobit Kunwar）說，聖母峰地區的冰川正在融化和變薄，遺體會沿著融化的雪水漂流下來，尤其是為在基地營附近的坤布冰川（Khumbu Glacier）已經發現多具登山客遺體。尼泊爾國家山地導遊協會認為，尼泊爾政府應該想辦法解決這個問題。

要將冰封的遺體帶下山，既昂貴又危險，尤其是在海拔8700公尺處，被稱作「死亡地帶」的地區。策林指出，80公斤的遺體結凍後，重量可達150公斤，要將它運下山非常的困難，且單趟的花費至少需4萬至8萬美元（約新台幣120萬至240萬元）。