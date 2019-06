國際中心/綜合報導

全球暖化帶來的危機是各國迫切但又難以解決的問題,有科學家日前才證實,喜馬拉雅冰川融化的速度正在逐漸加快。現在,丹麥氣象科學者表示,格陵蘭的氣溫已經創下新高,格陵蘭冰層也開始提前融化,他們日前拍下的一張融冰照片,也在網路上引發瘋傳討論。

▲北極現在有多熱?他拍到雪橇犬「末日水上飄」,唯美照震撼全球。(圖/翻攝自推特/Rasmus Tonboe)

綜合媒體報導,丹麥科學家表示,格陵蘭的氣溫已經創下新高,對於現在的北極來說可能,2019年是多災多難的年份;丹麥氣象研究所氣候學家莫特拉姆就說,「我們可能打破2012年締造的北極海冰層面積最小的紀錄…以及格陵蘭冰層融冰量最多的兩項紀錄,相當大程度將取決於今年的氣候狀況」

另外一名氣象學家歐森日前在當地氣象站做研究時,還拍攝到他的雪橇狗拖拉雪橇行過峽灣的照片,畫面曝光後立刻在網路瘋傳。畫面中,格陵蘭的冰層提前融化,背景是蔚藍的晴空及沒有白雪覆蓋的高山,雪橇狗則拉著雪橇走在海冰上方,但是因為海冰已經融化,讓狗狗看起來就像行走在水面上。

▲喜馬拉雅冰川融化的速度正在逐漸加快。(圖/CFP)

莫特拉姆表示,「照片真實呈現出北極正在發生的變,照片中的畫面讓人看了會相當震驚」,她透露當時歐森跟隨當地人遠征,「但沒想到海冰卻提前開始融化,他們會走這條路是因為海冰非常厚,但當時他們卻必須回頭,因為融水越來越深,造成他們無法繼續前進。」

她表示,照片拍攝在6月12日,當天位於卡納克距離最近的氣象站,觀測到的氣溫達到攝氏17.3度,僅比2012年6月30日的最高溫紀錄低0.3度,「經歷乾燥的冬天,近來空氣暖和、晴朗的天空和陽光,這些都是造成冰層提前融化的先決條件。」

他們形容格陵蘭就像一個正在融化的巨大冰柱,融水有一天可能淹沒世界各地的沿海地區,加上近年來全球暖化的影響,冰層提前融化的現象可能會加快,並且進一步改變當地居民的生活方式,像是他們賴以為生的冰面狩獵季將會縮短、生態系統的改變等。

