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西伯利亞野火狂燒！普丁派軍救災...川普「願提供支援」

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▲▼北極地區發生大規模野火，煙塵從太空都能看見。（圖／路透）

▲北極地區發生大規模野火，煙塵從太空都能看見。（圖／路透）

實習記者賴韻如／綜合報導

北極地區正遭受史上最嚴重的野火肆虐，從格陵蘭、西伯利亞到阿拉斯加都發生無數起大火，目前正有大約300萬公頃的森林地正在失控燃燒中。俄羅斯總統普丁也於7月31日決定出動軍隊，參加救火抗災行動，而美國總統川普同時也致電表示願意提供支援。

據英國《衛報》（The Guardian），北極圈今年夏天出現有史以來最熱的六月，自月初以來，北極圈內出現超過100場野火，如今這場野火狂燒嚴重情況是「史無前例」。倫敦政經學院環境地理學家史密斯（Thomas Smith）表示，16年來的衛星觀測紀錄中，從未出現過如此大規模的野火。

▲▼西伯利亞東部的森林大火區域，圖為俄羅斯航太（Roscosmos Space Agency）7月21日的衛星空照圖，西伯利亞東部的森林大火區域。（圖／達志影像／美聯社）

▲西伯利亞東部的森林大火區域，圖為俄羅斯航太（Roscosmos Space Agency）7月21日的衛星空照圖。（圖／達志影像／美聯社）

GlobalNews報導指出，在經過俄羅斯聯邦緊急情況部部長的的審查報告後，普丁於31日決定緊急出動俄軍救災，並在24小時內將2700名消防員、10架 IL-76大型運輸機以及10架直升機，將滿滿的滅火器具派往受影響最嚴重的地區之一「克拉斯諾亞爾斯克」（Красноя́рск）。

川普也在31日時親自致電至克林姆林宮，主動向普丁提出「願意協助俄羅斯應對西伯利亞林火」的建議。對此，普丁則對川普表示真誠感謝，並說如果有需要，將接受這一項提議。克里姆林宮也在事後的聲明中寫道，這是川普對於俄國提出的有情善意，並表示未來有可能會恢復全面的雙邊關係。

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關鍵字：野火,北極圈,西伯利亞

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