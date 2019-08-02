公司禮券發2千！傻哥「買個床墊好了」神展開...超後悔　網笑慘：真盤仔

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前拿到公司發的2千塊禮券後，打算買個床墊，沒想到在店員的推銷下，狂噴2萬元買下單人床墊，事後他越想越後悔，不解當時哪根筋不對，竟莫名其妙花那麼多錢。許多鄉民看完直呼「超盤」，但也有不少人安慰道，「很值得，床很重要。」

男網友在PTT發文表示，「因為公司發了2千塊百貨公司禮卷，想說沒有床墊，就打算買一個，本來想買最便宜的1萬就好，扣掉2千，8千也還好，肥宅要懂得對自己好一點，準備要付錢時，回頭看了旁邊2萬2的，店員大姐就說那個不錯、很好睡，可以考慮，這句一出來我就心動了，然後改買2萬2的。」

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▲鄉民們熱烈回應。（圖／翻攝自PTT）

返家後男網友越想越不對勁，「買2萬塊床墊不如網拍或店面買個1萬5就很好，重點是我交不到女朋友，買這麼好幹嘛？就算交到了，單人床搞屁，而且店員是50到60的大姐，也不是正妹，所以很後悔，怎麼辦？」

對此，鄉民忍不住吐槽，「最該後悔的是單人床吧」、「4000網購就有獨立筒了，還幫你送到家」、「兩萬單人真盤仔」、「2萬還買單人的床墊...」、「22000的雙人床不好嗎？買單人的幹嘛」、「公司發了2000的禮券，結果花20000」。

不過，也有一票網友認為，買好床很重要，「2萬的還好吧？睡得舒服才重要」、「用一輩子很划算啊」、「假如好睡就很值得了」、「睡了腰不痛就好」。

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