1組70元！LINE「隨你填貼圖」買了後悔嗎　過來人建議「這樣用」：實用性↑

▲許多人都用LINE傳訊息。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人都用LINE和朋友傳訊息，其中貼圖小舖充滿商機，除了純圖片，現在還有動動、有聲貼圖等等，為了滿足客製化需求，更推出「隨你填貼圖」。一名網友日前好奇發問，「LINE的隨你填貼圖，買了會後悔嗎？」想知道實際用起來會不會很不方便。話題吸引不少人留言，「很好用啊」、「根本沒什麼用到。」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他孤陋寡聞，近日才知道有「隨你填貼圖」，原PO表示「想說什麼，文字可以自己輸入，這個會不會實際要用起來很不方便呢？可以自己輸入文字好像也滿不錯的。」最後忍不住好奇問，「有人買過嗎？好用嗎？」

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▲LINE推出隨你填貼圖。（圖／記者葉國吏攝）

看到貼文後，網友紛紛留言表示，「別用，買了女朋友會一直煩你，沒創意還會被嫌棄」、「我媽很喜歡」、「我也不知道有這個ㄟ」、「我用貼圖就是因為懶得打字，完全不想買XD」、「還算有趣啦XD 心血來潮用一下不錯～但有字數限制」、「一開始覺得很難用，後來都固定輸入『真的』當一般貼圖用」、「買一種試看看，才70元是會後悔到哪去。」

不推的過來人則是分享自己的經驗，「一開始以為很有趣，買了發現完全不實用，根本懶得去改」、「覺得很麻煩每次還要另存」、「有點後悔，不實用」、「我看到當天特別出門買點數，結果根本沒什麼用到」、「後悔了，超少用，真的就像上面講的，用貼圖就是懶得打字啊！」

不過也有很多網友推薦，「在電腦用起來會比較快，實用性大增，手機慢很多」、「如果壓力大的話蠻好用的XD」、「超級好用」、「我的名字找不到姓名貼圖，這個貼圖讓我有自己的姓名貼了」、「好用啊！有些字跟貼圖配起來很好笑」、「覺得超好用，可以一直換」、「很好用啊！我女朋友天天用。」

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