小七抽抽樂10次全89折！他氣噗噗...釣出輝煌戰績「1天2次0元」　神人經驗談

▲小七示意圖，與本文無關。（圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

連鎖超商時不時會推出飲料抽抽樂活動，有的開心省荷包，有人則始終與好康無緣。一名網友抽了至少10次，但就是擺脫不了89折魔咒，不甘心的他發文，請「抽過0元的朋友」現身說法，沒想到竟釣出大票幸運兒。

網友在PTT八卦版哀怨表示，到目前為止，他去小七買飲料時玩抽抽樂，全都是89折，連79折或49折都沒中過，「我不是說以前摸彩箱，自己抽的那種喔，是現在螢幕上4格選1格點一下，然後音樂跟小動畫跑完，跑出來的電子抽獎，X的...抽了10次有了吧，真的有人抽到過0元嗎？」

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▲▼各種神抽幸運兒阿。（圖／翻攝自PTT）

在他滿腹懷疑之下，竟有超多幸運兒分享戰果，「抽過3次0元，但最近都49或59居多」、「我是當時買4瓶飲料可以抽2次，2次都1元，所以最後花2元買到123元的飲料」、「我上月底出去玩，一天中2次」、「抽過4次」、「7月初2次0元再來都89、79」。

事實上，之前就有不少熱心網友分享中獎秘訣，直言「app先抽0或49折，然後到現場買，結完帳可以店內先抽，折扣不好就說等一下，請店員刷你在app抽的折扣數」、「先用app抽到0元再去買最貴的飲料」。

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▼有的人還狂中好幾次0元。（圖／翻攝自PTT）