低薪養不起！他好奇「25～35歲生小孩」是不是很勇敢　網狂嘆：根本找麻煩

▲少子化是台灣相當嚴重的社會問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

年輕人低薪與少子化的問題，一直是台灣相當嚴重的社會問題，許多人都在抱怨不敢生、養不起小孩，更擔心因為低薪，無法給孩子一個好的成長環境。一名網友就發文問卦，想知道現在這個年代，撇除家裡本身好過的人，「現在25～35敢生的是不是很勇敢？」看到貼文後，其他人紛紛留言，話題意外吸引熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「認真一下好了，先別說幾歲是高齡產婦什麼的，就抓個大概可以生的年紀來說，25~35是最常見的」，原PO就想問，現在這個年代，撇除家裡本身好過的人，25歲～35歲敢生的人是不是都很勇敢，「大家覺得呢？」

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▲許多年輕人都不敢貿然生小孩。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「很勇敢或者根本不會養」、「家庭壓力吧」、「我看到敢生的幾乎都靠爸媽買房族」、「雙薪5萬就生啦！住家裡」、「說真的這個社會生小孩根本是給自己找麻煩」、「有錢人反而生得少」、「這年紀不生，過40怎麼生」、「月薪12萬，有房貸（600萬），我也是生2個，每個月光幼稚園的費用就3萬起跳，還不包含保險、生活費之類的。」

許多人卻認為沒什麼好怕的，「人家雙薪15萬就敢生啊」、「你真的膽小，生一個應該還勉強」、「看過兩夫妻月薪加起來不過5萬左右也是過得去」、「我雙薪家庭31歲生一個，現在小孩都6歲了，不富裕但比一般人好一點點」、「以前窮到靠背還不是生，」

但也有網友表示，「養貓養狗比較好，錢省下來」、「你先定義何謂家裡本來就好過」、「都是富爸媽花錢叫小孩生來玩」、「小孩子哪需要多會養，適性發展就好」、「現在男生結婚的基本款是家裡有沒有留娶某本給你，看起來食古，但是想想結婚生子、繁衍後代這件事是整個基因群的流傳，沒理由是個人責任。」

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