快訊／「林昶佐我愛你」　高潞PO淋雨合照：無論在哪我都深信你…

▲高潞以用向林昶佐深情喊話。（圖／翻攝自高潞以用臉書粉專）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委林昶佐1日宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入中正萬華立委選戰，並支持總統蔡英文連任。對此，31日才遭到時代力量開鍘的高潞．以用在臉書貼出兩人合照表示「Freddy！We Love You！」，他深信林昶佐終將會繼續堅持走捍衛台灣主體性的路。

高潞．以用臉書全文

Freddy! We Love You!!

今天，八月一日，台灣的原住民族日。

多少原運前輩努力打拼之下，才有令人驕傲的一天

我，高潞今天要說：林昶佐，我愛你！

你，林昶佐的歷史地位創舉之一，就是在台灣政黨史上，堅持將不分區第一名，交給台灣原住民族。

我，高潞今天要說：高潞以用，自任職來以，每日戰戰兢兢，誠惶誠恐，不負託付，無怍無愧。

你，林昶佐，接下來無論在哪？！

我，高潞以用深信：你終將會繼續堅持走捍衛台灣主體性的路。

最堅貞的戰友 高潞以用

▲時代力量立委林昶佐退黨。（圖／記者呂佳賢攝）



其他人也看了這些...

►林昶佐：即刻退出時代力量 全力支持蔡英文連任

►林昶佐退黨時代力量陷分歧？ 黃國昌：我看不出來

►「林昶佐我愛你」 高潞PO淋雨合照：無論在哪我都深信你…