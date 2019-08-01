「台民黨」搶攻政黨票　綠委：衝擊民進黨立委選情

▲台北市長柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於8月6日舉行，目標為在2020選舉前進立法院。民進黨立委趙天麟表示，對民進黨立委選舉一定有衝擊，不能再把柯文哲當路人甲，至於柯文哲實力能轉嫁到立委多少，要等8月6日台灣民眾黨提出黨綱後才能進一步探討。

趙天麟表示，柯文哲組成新政黨投入總統或是立委的舉動都不能小看，但到底會拉到誰的票源，有沒有開始連署選總統或跟鴻海董事長郭台銘合作也還不確定，會取得第三勢力極大化或被邊緣化，取決於黨綱內容，但不得小看。

至於是否會衝擊民進黨不分區，趙天麟說，「我想一定有衝擊，不能把柯當路人甲，他是實力的存在」，但還是要看柯文哲的立場光譜切在哪，以及立委候選人能不能獲得青睞，至少不能把柯文哲當一般默默無名路人，柯文哲實力能轉嫁到立委多少，要等8月6日台灣民眾黨提出的黨綱後才能進一步探討。

民進黨立委李俊俋則說，任何政黨形成的動作都會對2020產生影響，但政黨要提出理念政見，而不是只能對外宣稱藍綠一樣爛，這樣無法得到民眾信任，過去柯文哲支持的候選人都沒成功轉嫁，台灣民眾黨理念，柯文哲要講清楚。

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