林昶佐退黨時代力量陷分歧？　黃國昌：我看不出來

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委林昶佐1日宣布退出時代力量，並以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，還強調要支持總統蔡英文，稍後同黨立委洪慈庸也將回應相關議題，時代力量面臨危機備受關注。對此，時力立委黃國昌回應，看不出黨內如外界所說的分歧，強調他最重要的價值是破除目前的金權政治，讓台灣成為真正有公平正義價值的社會。

黃國昌1日下午出席活動前受訪，表示上午決策委員會針對2020選舉做討論，我不是決策委員，也沒有參與，表示聽聞主席邱顯智說，大部分委員認為這件事還值得深入討論，最後決議交由黨代表大會，「我也覺得他們這樣的決議很好。」

黃國昌強調，他在國會問政三年，秉持「左、右手」兩大價值，第一隻手捍衛台灣主權、守護台灣民主；但另一隻手才是更重要的，「我希望台灣能變成真正有公平正義價值的社會，讓台灣年輕人看得到未來，破除台灣目前的金權政治，這也是為什麼我開始進行《台灣的下一步》巡迴演講，談台灣如何拚經濟、國會改革的重要。

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