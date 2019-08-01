不支持林昶佐退時代力量決定　吳崢：這些年對你有多少期待…





▲林昶佐、吳崢。（圖／記者李毓康‎攝）

記者袁茵／台北報導

時代力量立委林昶佐1日下午在立法院召開記者會，宣布要退出時代力量，以無黨籍的身分投入2020年北市中正萬華區的立委選戰，引發政壇震撼彈。曾擔任過林昶佐國會助理的吳崢對此表示，不支持林昶佐的決定，但不論如何，都希望他後續一切發展順遂。

林昶佐1日中午對外發布採訪通知，提及自己將在下午1時於立法院發布重大聲明。在記者會中，林昶佐宣布他要退出時代力量，之後要用無黨籍身分參選，且基於台灣的國家利益，會支持總統候選人蔡英文連任。

▲吳崢談林昶佐退黨。（圖／翻攝自吳崢臉書）

針對林昶佐的聲明，吳崢在臉書上回應，「我不支持這個決定，這些年，大家對這個黨有多少期待、對你有多少期待。不論如何，大哥永遠是大哥，希望後續一切發展順遂。」

底下網友則分成好幾派，支持林昶佐決定的網友們說，「支持Freddy的決定，聯合各台派政黨抗中是當前勢在必行的」、「只要路線和目標明確，一樣大有可為。」不支持林昶佐決定的粉絲們則認為，「為何盡做一些親者痛仇者快的決定呢」。此外，也有人開始呼籲吳崢趕快退出時代力量。

林昶佐退黨聲明全文：

【在關鍵時刻做出選擇】

投身政治五年來的成果與困境，讓我連日思考，要守護我們自由的生活，並繼續推進美好的價值，怎麼做才是正確的選擇。

在此，本人聲明：

一、即刻退出時代力量，以無黨籍的身分投入 2020 中正萬華區的立委選戰。

二、基於台灣的國家利益，總統候選人支持蔡英文連任。

三、將著手促成包括中正萬華在內，台灣所有進步陣營的跨黨派協調共議。建立新模式推出每一選區的最強候選人，一對一來對抗國共勢力逆襲，促成團結抗中！

從關心台灣的音樂工作者，到參與時代力量創黨、進入國會，我始終期許這股新血可以促成更細緻多元的政治討論，團結更多人來支持我們的理念價值，全力推動台灣成為一個有尊嚴且美好的正常國家。

然而，這幾年來黨內在有些議題或法案的推動方式，由於政黨合作的戰略不明，實質上讓理想與價值更難推進。因此，我在時代力量內部數次提出路線問題的討論，可惜，至今幾年來仍未能達成共識。

距離關鍵大選投票日僅剩五個月，我無法再膠著於黨內混沌的路線中，必須清楚地朝理想方向全力前行。面對現在艱困的情勢，我將與社會各界懷抱共同理想的夥伴們，一起開創更寬廣的可能，一起帶動台灣正面的力量。當然，我也期待，我的離開可以開啟時代力量改變的契機。

此時此刻，我認為最重要的是：讓台灣在國際社會中航向正確的方向。面對中國對台灣的威脅與打壓，台灣人站在危崖邊緣，只能奮力一戰，退無可退。

因此，基於台灣國家利益，支持不親中的候選人蔡英文總統連任，是毫無疑問的選擇。

而在國會方面，國民黨主席吳敦義已經喊出要奪下86席國會席次，跨越修憲門檻，顯然要由韓國瑜來實現馬英九未完成的和平協議、終極統一。所以，這次立委選戰，每一個台灣人必須用盡每一分力來阻擋國共聯手逆襲。也唯有每一個立委選區都推出一對一的最強人選，才能達成這個目標。

因此，我所屬的中正萬華席次，並非唯我不可，我將邀請民進黨、時代力量、基進黨、社民黨、綠黨等所有願意加入團結抗中的政黨，共同商議如何在此推出最強的候選人，組合最強的團隊及連線。並開始探訪各界優秀人士代表團結抗中陣營，投入目前尚未有候選人的艱困選區選舉。力促全台每一選區都派出最強戰將，一對一對決國民黨。

2020，我們要確保航道，讓台灣航向一個美好的未來。所有的人都必須行動，為時未晚。這是我們這個時代的使命，在關鍵的時刻做出選擇，團結同行，2020，台灣勝利！

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