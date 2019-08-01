快訊／洪慈庸哭了！「曾和林昶佐討論同進退」　決定續留黨內創造更多可能

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

立委林昶佐1日下午1時宣布退出時代力量，並以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委；已獲得民進黨禮遇、時力台中第三選區立委洪慈庸也於下午3時火速召開記者會發表重要聲明，而過程中她一度講到哽咽哭泣，表示林昶佐做出這個決定一定是經過思考，表示自己也想過是否要同進退，大家的目標一致，希望此次大選蔡英文能夠延續政權，但現階段自己並未有退黨打算，仍會留在黨內繼續努力看看，創造更多可能性。

▲時代力量立委洪慈庸1日下午走進辦公室召開記者會，一度講到眼眶泛紅、哽咽。（圖／記者鄧木卿攝）

時代力量1日召開決策委員會，討論黨內近來路線紛爭問題，以及就區域立委如何與民進黨合作，但會議進行到一半，卻傳出林昶佐、洪慈庸相繼離席。會議結束後，林昶佐面無表情走出黨中央，隨後發出採訪通知，並於下午1時召開記者會，宣布退出時代力量，以無黨籍身分參選中正萬華區立委，並強調支持總統蔡英文連任。

在林昶佐為政壇投下震撼彈後，黨主席邱顯智則表達遺憾、難過之情，強調會「盡一切可能慰留」。另一方面，洪慈庸也在下午1時30分發布採訪通知，並於下午3時召開記者會，回應林昶佐退黨相關問題。

記者會中，洪慈庸一度講到眼眶泛紅、哽咽，坦言先前確實曾與林昶佐討論是否要一起退黨，但經考量後，現階段她仍會選擇留在黨內繼續努力，創造更多可能性，「我擔心的是整個台灣，這些人因為我們而參加時力、對社會抱有熱情，我們走到現在，到底能為年輕人帶來什麼？這時候選擇留下，是希望能帶年輕人去找解方。」

「我是真的滿難過的！」洪慈庸坦言，林昶佐對於黨內路線問題一直都很憂心，這段時間以來她也努力希望促成對話，「這兩三個禮拜，期待邱顯智、黃國昌能夠主動促成、進行對話，但現在還看不到，其實我是滿難過的，我們是參與黨草創的人，一路走到現在，怎麼能夠這麼不付責任。今天走到這樣，是大家所不願看到的，我責怪自己，沒有把黨內共識好好凝聚，我自己有點自責，但還是希望，在接下來時間，能有個契機，討論接下來該怎麼做、達成目標。」

此外，對於台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，洪慈庸也向柯P喊話，「還是要說，大我跟小我，如果今天因為他，導致韓國瑜當選，柯文哲對得起蔣渭水嗎？請柯好好思考一下，大家理念、方向應該是一致的！」

洪慈庸記者會臉書全文：

慈庸首先要向大家報告，我仍然在做最後的努力，目前沒有要離開時代力量。但同時，我理解、尊重昶佐的決定，我也認為，我們的目標仍然一致——2020，國家的利益要在任何政黨利益之前。



時代力量現在的困境，不僅是因黨內路線紛擾，導致外界霧裡看花、讓支持者猶豫，同時也是不夠謙卑的傲氣，一再阻斷時代力量與其他政黨之間的對話，讓許多有意接觸甚至加入的人打退堂鼓，不利本土勢力的整合。



時代力量今天上午召開決策委員會，我認為我們仍然在逃避最關鍵的問題。我也在此公開說明我的主張——



第一， 站在支持本土政權延續的立場，明確支持蔡英文總統連任2020總統。



第二， 對於2020區域立委提名，必須要能用謙虛的心態，主動展開各政黨間的協調，匯聚本土能量，共同贏得大選。



我可以理解，黨中央尊重每一席候選人的參選意願，但既然如此，就更該積極去協調、讓這些投入的候選人真的有機會贏。而不是消極地同意提名之後，放著候選人在地方自生自滅，犧牲掉這些從政的理想。



更重要的是，時代力量與外界的對話，更要以防範親中媚共勢力擴張、凝聚本土力量為最大目標。如果我們都清楚，本土及進步的力量分裂，最後將無法贏、甚至被國民黨拿下，那這樣的提名方式，恐怕只會辜負社會的期待，甚至對本土力量造成傷害。如果最後真的造成親共勢力復辟的機會，我會義無反顧離開。



為了溝通出一條時代力量的路，我們已經花了非常多時間和心力，很遺憾今天還是沒有定論。而我當初加入時力，就是希望台灣有一個新的本土政黨，讓年輕人可以透過這個平台參政，我從不認為這是容易的事，但我想為了這份初衷再努力試試看。



許多朋友對這個黨的期待，還是存在的，我希望，在2020，時力要能善用累積的影響力，為本土勢力、守護台灣發揮正向的影響，真正成為國會中的關鍵少數。



為此，我願意再做最後的努力。