柯文哲組黨劍指蔡英文　國民黨：郭台銘承諾不脫黨

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於8月6日舉行。國民黨人士表示，黨內堅信郭台銘不會脫黨參選，正如郭台銘曾宣示自己是忠貞黨員，對國民黨有承諾；柯文哲組黨對民進黨衝擊較大，2020三足鼎立態勢已成形。

據透露，這次是由柯文哲核心幕僚蔡壁如帶資料到內政部進行註冊的程序，依規定若要註冊就必須要召開會議、並由內政部官員列席。對於正式進行組黨的動作，北市府保密到家，團隊內部大多數人也都不知道有此規劃，僅近柯幕僚等高層知悉，以力保消息沒有對外走漏。

柯陣營組黨的政治目的，除了要搶攻國會席次之外，更主要在於拱郭台銘出來參選，柯文哲組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，也若有似無的向郭台銘喊話。不過，郭台銘妻子曾馨瑩得知後，第一時間打回票，郭台銘本人也陷入長考中。

國民黨人士表示，黨內堅信郭台銘不會脫黨參選，正如郭台銘曾宣示自己是忠貞黨員，對國民黨有承諾；台灣就是政黨政治，組黨是柯文哲的必經之路，柯文哲只能透過組黨裂解兩黨，試圖在總統和立委選舉殺出血路。

該人士說，民進黨幾乎不敢批評柯文哲，只敢天天打韓國瑜，就是希望跟柯文哲還有合作的空間，但柯文哲既已組黨，就否決了合作空間，柯文哲組黨對民進黨衝擊較大，2020大選三足鼎立已經是可以預期的狀況。

其他人也看了這些...

►柯文哲確定組黨！ 8月6日組「台灣民眾黨」

►柯文哲秘密組黨！蔡壁如親赴內政部送件 以防消息提前走漏

►佈局2020？柯文哲8/6組「台灣民眾黨」！郭台銘61字回應了

►1年前被神預言！柯文哲確定組「台灣民眾黨」 8月6日同天生致敬蔣渭水

