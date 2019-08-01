影／林昶佐宣布退出時代力量　邱顯智：將盡一切可能慰留他

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委林昶佐稍早召開記者會，表示「我宣布即刻退出時代力量，全力支持蔡英文連任」，消息一出震驚各界。對此，時代力量黨主席邱顯智表示，自己從五年前開始就與林昶佐並肩作戰參與創黨，聽到這個消息「我非常難過」，稍早也有致電林昶佐本人但沒有得到任何回應，自己將盡一切的可能來慰留他。

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量決策委員1日召開決策委員會，於會中討論時代力量近來的路線紛爭問題，以及就區域立委如何與民進黨合作。會議約於中午12時結束，林昶佐面無表情走出時代力量黨中央，隨後下午1點在立法院召開記者會，表示自己即刻起退出時代力量，將以無黨籍參選台北市中正萬華區立委，並支持總統蔡英文連任。

邱顯智下午2點緊急於黨中央召開記者會，他表示針對林昶佐選擇退黨「我非常難過」，稍早也有致電林昶佐本人但沒有得到任何回應，將盡一切的可能來慰留他。

邱顯智表示，林昶佐在立法院的表現大家有目共睹，是一位非常優秀的立委，時代力量也是因為有林昶佐及其他相關黨公職，才有今天的成績。邱顯智說，他理解大家都有非常多的焦慮，2020年大選大家都很想好好贏下來，因此誠摯希望林昶佐能夠留在時代力量一起打拼，他自己也會再繼續努力。

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