【全文】洪慈庸659字聲明：2020時代力量要成為關鍵少數

▲林昶佐、洪慈庸。（資料照／記者呂佳賢攝、洪慈庸辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委林昶佐1日宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身分投入北市中正萬華立委選戰，加上被停權的高潞·以用，未來只剩3席立委。同黨立委洪慈庸1日發表聲明659字的聲明，宣布不與林昶佐同進退，自己現階段仍選擇留在黨內繼續努力，「我希望，在2020，時力要能善用累積的影響力，為本土勢力、守護台灣發揮正向的影響，真正成為國會中的關鍵少數。」

洪慈庸聲明全文：

慈庸首先要向大家報告，我仍然在做最後的努力，目前沒有要離開時代力量。但同時，我理解、尊重昶佐的決定，我也認為，我們的目標仍然一致——2020，國家的利益要在任何政黨利益之前。



時代力量現在的困境，不僅是因黨內路線紛擾，導致外界霧裡看花、讓支持者猶豫，同時也是不夠謙卑的傲氣，一再阻斷時代力量與其他政黨之間的對話，讓許多有意接觸甚至加入的人打退堂鼓，不利本土勢力的整合。



時代力量今天上午召開決策委員會，我認為我們仍然在逃避最關鍵的問題。我也在此公開說明我的主張——



第一， 站在支持本土政權延續的立場，明確支持蔡英文總統連任2020總統。



第二， 對於2020區域立委提名，必須要能用謙虛的心態，主動展開各政黨間的協調，匯聚本土能量，共同贏得大選。



我可以理解，黨中央尊重每一席候選人的參選意願，但既然如此，就更該積極去協調、讓這些投入的候選人真的有機會贏。而不是消極地同意提名之後，放著候選人在地方自生自滅，犧牲掉這些從政的理想。



更重要的是，時代力量與外界的對話，更要以防範親中媚共勢力擴張、凝聚本土力量為最大目標。如果我們都清楚，本土及進步的力量分裂，最後將無法贏、甚至被國民黨拿下，那這樣的提名方式，恐怕只會辜負社會的期待，甚至對本土力量造成傷害。如果最後真的造成親共勢力復辟的機會，我會義無反顧離開。



為了溝通出一條時代力量的路，我們已經花了非常多時間和心力，很遺憾今天還是沒有定論。而我當初加入時力，就是希望台灣有一個新的本土政黨，讓年輕人可以透過這個平台參政，我從不認為這是容易的事，但我想為了這份初衷再努力試試看。



許多朋友對這個黨的期待，還是存在的，我希望，在2020，時力要能善用累積的影響力，為本土勢力、守護台灣發揮正向的影響，真正成為國會中的關鍵少數。



為此，我願意再做最後的努力。

▼高潞以用、洪慈庸、黃國昌、林昶佐、徐永明,時代力量。（圖／翻攝自林昶佐 Freddy Lim臉書粉專）

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