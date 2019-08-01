10歲女孩1周喝1瓶水…腹痛難忍一查「肚子長滿異物」　醫急剖肚保命

▲10歲女生不愛喝水，肚中長滿異物。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市一位10歲的女孩日前突然鬧腹痛難忍，急忙前往醫院檢查，被發現肚子竟然「長滿異物」嚇傻。醫生緊急剖肚，取出了超多顆結石，其中最大的直徑近2公分，小的有綠豆大小。目前，女孩經過手術治療，正在逐漸康復中。

據《看看新聞》報導，當地醫院診斷女孩馨馨（化名）患了膽囊炎，立即手術，從她的肚臍處剖開取出異物。武漢京都結石醫院院長沈章義表示，「現在孩子也中招結石病，主要是因為營養過剩、垃圾食品攝入多、暴飲暴食、喝水少等原因。」他強調，孩子要多吃粗雜糧、蔬菜水果，多喝白開水，「特別是不吃早餐，膽汁無法參與消化中和，易形成結石。」

作為家中嬌養的女孩，馨馨平時住校，在學校遇到不好吃的東西就不吃，特別是早餐經常不吃，但炸雞和薯條倒是沒少吃。還有一個重要原因，她特別不喜歡喝水，「有時候一天就喝一點點，一周可能只有一瓶。」

據了解，該醫院陸續收治了多名兒童膽結石患兒，有的只有3歲。專家提醒，孩子出現飽餐後腹脹、噁心、厭食等症狀，家長切勿掉以輕心，「很多兒童膽結石平時表現不明顯，會被誤以為是腸炎，如果不及時就醫，可能會加重病情，後果會很嚴重。」

▼經過治療，女孩逐漸康復中。（圖／翻攝自看看新聞）