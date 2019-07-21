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重訓女孩余妮打破「壯妞」迷思　以重訓、三鐵練出迷人曲線

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這幾年，跑步機還是腳踏車機早已out，重訓更受到女生重視，但也有不少女生仍在遠處觀望，深怕一練下去變成金剛芭比！到底該怎麼練，才能練出剛剛好的完美曲線？讓重訓女孩余妮破除重訓迷思、傳授練出性感線條的關鍵秘訣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

拍攝當天，不見大塊肌出現在余妮身上，而是緊實有致、超級性感的胸肌、腹肌與背肌曲線，比較之下，沒練過重訓的女生，身體線條看起來就是軟趴趴的。問到當初如何踏上重訓之路，余妮提起那時練跑步膝蓋常會受傷，因此才開始加強肌耐力，而水瓶座專走特異思考路線的她，甚至還抱著與別人大不同的心態，就是想把肌肉練大，二年練下來，發現事實是要練得很壯真的超級困難，反而能讓曲線變fit、更好看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女生要如何練重訓？余妮一開始只是在家每天做仰臥起坐，目標很簡單，就是練出那些IG上歐美部落客迷人的腹肌曲線，結果整整練了半年才有微微的馬甲線出現，後來改去健身房，由專業教練帶著練，像伏地起身是專門練胸的，練了一個月就有胸肌出現，她解釋著：「做重訓是需要專業教練指導的，例如在家做深蹲，雙腿早已習慣支撐身體的原重量，即使姿勢正確，仍不容易鍛鍊到肌肉的肌力，若此時拿一個壺鈴深蹲下去，那不是身體習慣的重量，肌肉就會刺激到，才會真正練到肌肉。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

余妮同時也打破另一個迷思：「練重訓不可能局部變瘦，一定是全身性瘦下來」，她解釋很多女生想練翹臀，但不想大腿變粗，這不太現實，因為在練的時候，前後側會一起動，不會只動用到一塊肌肉，每個人最先瘦下來的部位也不同，像她是瘦手臂，有些人可能是大腿，這跟體質有關。

重訓後外在最大的改變呢？她說到：「整個會變瘦，曲線會變美，同樣的公斤數，肌肉線條會比較緊實，看起來就會顯瘦，而且胸肌練起來，雖然胸部不會變大，但看起來就是會挺。」

比起團體合作運動，余妮更愛單獨的個體項目，「我覺得運動是與自己相處最棒的時間，而且只需專注在運動上，不過，養成運動習慣真的不太容易，一開始一定會覺得累。」她自身經驗最初一定要堅持3-4天，到了第5天，若不去運動就會有罪惡感，這會驅動著自己去練，但說真的，同個運動練一、二年下來也會變得無趣，就像她近期也轉向玩三鐵，變換不同項目，是她維持熱情與動力的方法。

不過跟同樣喜愛健身的男友一起運動，更能督促彼此，讓運動不無趣，「整個世界都是我的健身房！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

珠光白外套、短褲〈by ASPORT〉、灰白拼色球鞋〈adidas Originals〉
PHOTOGRAPHED BY JOHNNY LU, STYLIST&EDITOR TIFFANY LEU, TEXT CLAIRE, MODEL YUNI, MAKE UP&HAIR LENA LEE

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW | 圖片：JOHNNY LU |

（完整文章請看VOGUEme.com

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