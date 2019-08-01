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陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

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記者邱茀濱／綜合報導

大陸文化旅遊部7月31日下午突宣布「鑒於當前兩岸關係」，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，引發兩岸網友熱烈討論。不過，交通部長林佳龍回應，預期到中國可能對觀光產業的緊縮，早已經準備好預計將在今年第四季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，而詳細方案近期將公佈。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲31日表示，過去大陸公安局頂多只限制團體旅客，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸客赴台喊卡，台灣旅遊業者估計將減少70萬人。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會也指出，陸方片面暫停自由行陸客來台，限制雙方人民往來，對此深表遺憾，「尤其陸客來台自由行係依兩岸兩會（海基會、海協會）換文之『海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一』及相關文件辦理，陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會（台旅會、海旅會）持續溝通。」

而國民黨則強調，希望大陸不要因為短期政治局勢變化，而限縮民間交流，進而影響到兩岸關係長遠穩定發展。韓國瑜也呼籲大陸方面應該要理解：「台灣人民並不等於民進黨」，這樣的措施對兩岸交流與發展沒有幫助，只是設置不必要的障礙。

▲▼陸客,自由行。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

▲大陸文旅部宣布，暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。（圖／翻攝自文旅部官網）

總統府也提到，很遺憾看到大陸方面片面限縮此事，這無助於兩岸間的相互了解，對兩岸關係的增進也非正面因素，不樂見兩岸人民的正常旅遊與交流，受到政治因素的干擾。

消息曝光後在微博上炸了，有許多大陸網友紛紛表示，「越短的新聞越恐怖……」、「本來就沒計畫去，我茶葉蛋都吃不去，哪去得起台灣呢」，還有網友開玩笑的說兩岸終於達成共識了。

另一方面，台灣網友則是一片叫好認為「觀光景點開始要變乾淨了」、「陸客品質真的不敢恭維啊」，但也有人認為這會重創台灣的觀光旅遊業。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲因應陸客來台限縮，交通部長林佳龍預告，第四季將推「國旅秋冬遊獎勵方案」。（圖／記者賴文萱攝）

陸客來台自由行47個開放城市包括，北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙台、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州。

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關鍵字：陸客,自由行,限縮,柯牧洲,北京,台灣,觀光旅遊業

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