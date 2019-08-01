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赴台自由行大陸喊卡　台商旅行社變夾心餅乾：摸著鼻子賠錢

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▲▼桃園機場入境旅客,桃機,來台旅客,外國旅客,入境,陸客。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園機場入境旅客。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸宣布自今（8月1日）起，取消陸客來台自由行試點，在兩岸引起軒然大波，陸方國台辦昨一整天未做出任何回應，我陸委會則抗議未溝通就片面破壞協議，但經營兩岸觀光業務的台商旅行社業者叫苦，自己不但變成夾心餅乾，還得摸著鼻子賠錢，慘成兩岸政治風波下的祭旗對象。

大陸海峽兩岸旅遊交流協會昨（7月31日）下午發出聲明，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 」

▲▼陸客,自由行。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

▲海旅會公告。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

也就是說，暫停期間內，大陸居民無法再持往來台灣通行證，辦理可自由行的「G簽 」，只能透過以團客名義申請L簽後，再由旅行社代辦台灣方面發放的入台證，或是以商務、醫美簽和旅居海外大陸人士赴台（第三類入境）等方式成行。

事實上，該消息在當日上午就於社群平台流傳，但官方未證實前，大家多處於觀望態度，有上海台商旅行社業者就坦言，「這麼臨時通知，大家都很緊急」，因為自己8月初才剛有幾批大規模的陸客要訪台，其中十幾個人因為選擇自由行方式，入台證都還沒下來，得趕忙處理。

在上海、福建都有設點，經營代辦陸客自由行業務的台灣旅行社也訴苦，表示一早就有客戶打來說來不及辦理簽註，行程要整個取消。她進一步說，台商旅行社完全變成夾心餅乾，因為一方面台灣旅館訂房、機票預訂等取消都需要費用，但大陸的遊客和旅行社會認為，不是自己不想去，而是不能去「為什麼要扣我錢」，以致業者只能摸摸鼻子認賠，「找消保會、成立自救會都沒用」。

▲▼上海市徐家匯公安分局出入境接待中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市徐家匯公安分局出入境接待中心，昨天引入大量大陸民眾前往辦證簽註。（圖／記者陳政錄攝）

另一位經營長三角陸客業務的台商旅行社業者也說，過去大陸團客需具備資質的大陸旅行社才能出團，抵台也需由合法的台灣旅行社接待，並需符合團進團出。近年「深度遊」等概念興起，不少陸客改採三五成群，按自由行方式赴台，請兩岸合規的旅行社協助代辦和規劃客製化行程等，因此本次禁令，首當其衝的就是八月暑假和十一長假期間的陸客來台人次。

浙江大陸旅行社業者指出，其實過去陸方就限制過團客「L簽」簽註的發放，但如今卻一改態度轉為限制自由行，應是考量自由行陸客行程不易掌握的特性，在台灣大選前的敏感時刻採取的保護措施，估計明年1月或6月，就能比較明朗了。

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關鍵字：台灣旅遊,陸客,自由行,上海,兩岸關係

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