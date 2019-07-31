　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…謝震武傻住：什麼

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲高嘉瑜分析柯文哲現在面臨的「最大問題」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

台北市長柯文哲到底選不選總統，外界都十分關注。友柯議員高嘉瑜在節目上說，柯現在有三個問題，「他有一個心魔」，可能自己都沒辦法說服自己。她也開玩笑說了一段話，讓主持人謝震武傻眼驚呼「什麼？什麼？」

高嘉瑜在30日的《新聞面對面》政論節目表示，前民進黨立委沈富雄私下問她，如果郭台銘、柯文哲合作，要不要考慮加入他們去選立委，「我說當然不可能啊，我一定是在民進黨裡面，然後他就說妳有那麼愛民進黨嗎？」

高嘉瑜分析，這中間有很多人在努力穿針引線郭台銘和柯文哲合作，對柯現在最大的問題來講，第一沒錢，第二沒人，第三他有一個心魔，「就是說他如果任期沒有結束，就直接去選總統，他可能自己都沒辦法說服自己。」

▼高嘉瑜開玩笑說，「市長選不上，我就考慮選總統。」（圖／翻攝「新聞面對面」YouTube）

到底選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這段話…主持人傻眼。（圖／翻攝「新聞面對面」YouTube）

高嘉瑜說，柯文哲的備胎市長也沒有找到，在這種情況之下，如果郭台銘有意願的話，「絕對兩個人的結合是有可能的」；只是郭之前曾承諾說只做一任，到底有沒有可能只做一任，未來這部分變數滿大的。

主持人問「為什麼柯文哲叫妳當副市長，妳不要？」高嘉瑜表示，「我說我不要當備胎，要當就是當正的，要當就是當市長，沒有人做副市長再去做市長。結果柯就打臉我說，侯友宜就是這樣選上市長，他叫我去學侯友宜。」

高嘉瑜表示，對她而言，當然現在先選上立委，「如果選不上才選市長，市長選不上，我就考慮選總統，看有沒有辦法一步一步努力。」謝震武聽完傻眼驚呼「什麼、什麼」，現場來賓也大笑。

▼柯文哲遲遲不鬆口選不選2020。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台北市市長柯文哲出席「八一原住民族日 相約漫步遊臺北」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

ET快訊
黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」
私菸爆料者身分曝！新北市調處組長告訴黃國昌　民進黨議員證實
林志玲做「試管嬰兒秘密文件」曝！44歲拚受精卵著床：一次40
人妻喝加料養樂多昏迷！呆坐車內到打烊　火鍋店經理揭可怕真相

關鍵字：柯文哲,2020,高嘉瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「只能有一組第三勢力參選」柯文哲是否選總統　關鍵人物曝光

網友要潘恒旭下台...女「潘粉」氣炸嗆神經病！公然侮辱被起訴

「私菸」爆料者身分曝光！新北市調處組長告訴黃國昌　民進黨議員證實

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…謝震武傻住：什麼

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

連戰連設兩宴撮不合韓王配　劉宥彤現身北市府「郭柯配」掀熱議

時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡英文」　吳崢萬言書盼與民進黨合作

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光　立委：連秘書都可吃香喝辣

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

「只能有一組第三勢力參選」柯文哲是否選總統　關鍵人物曝光

網友要潘恒旭下台...女「潘粉」氣炸嗆神經病！公然侮辱被起訴

「私菸」爆料者身分曝光！新北市調處組長告訴黃國昌　民進黨議員證實

黃捷淚崩談分手始末…怨因韓國瑜爆紅「沒時間陪伴遭劈腿」　2小孩何去何從

選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…謝震武傻住：什麼

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

黃捷被劈腿！小隻馬大街環抱同居伴侶　趁白眼女神北上攜回巢直擊

連戰連設兩宴撮不合韓王配　劉宥彤現身北市府「郭柯配」掀熱議

時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡英文」　吳崢萬言書盼與民進黨合作

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光　立委：連秘書都可吃香喝辣

「只能有一組第三勢力參選」柯文哲是否選總統　關鍵人物曝光

瘋電影／地獄怪客：血后的崛起　擁有皇室血統拔石中劍

網友要潘恒旭下台...女「潘粉」氣炸嗆神經病！公然侮辱被起訴

牛仔出賽3秒墜落「馬也腳滑」　重摔翻滾一圈壓死他

想躺在「積雲」還是「雨層雲」？日本雲朵抱枕　實現睡在天空的夢想

專訪／家慘被查封…一開衣櫃佈滿蛆！《大時代》張家瑋12歲住醫院「照顧截肢媽」

胡智為生涯最糟的一年　防禦率7.18遭印地安人釋出

「颱風下周可能大量生成」　賴忠瑋：提高侵台機率容易下大雨

緋紅女巫爆訂婚小3歲男友了！　交往3年有空就約會「對方是音樂才子」

學霸男寫「買春部落格」...文筆太好變網紅！夢想當日本第一AV男優

15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

政治熱門新聞

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬..

「私菸」爆料者身分曝光　民進黨..

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分..

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光

立委涉貪「黃國昌卻神隱20hr..

時力黨員發起連署「黨中央表態挺..

選不選總統？高嘉瑜：柯文哲有一..

黃光芹：國民黨一黨不如一個黃國..

2020總統大戰「有他就沒柯」..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

劉宥彤現身北市府　郭柯配掀熱議

韓國瑜提核四重啟　行政院出面打..

接機粉絲空歡喜一場　郭台銘返國..

更多熱門

相關新聞

2020總統大戰「有他就沒柯」　柯文哲參選關鍵人物曝光…8月中揭曉

明年總統大選在藍綠候選人底定後，前鴻海董事長郭台銘是否加入戰局，成為台北市長柯文哲參選與否的關鍵。本刊掌握，柯營布局2020大選備有3套劇本，郭動向成最大關鍵；柯營預計本週至8月初進行內部民調，待8月初與郭營碰面、確認彼此意向後，柯選或不選可望在8月中明朗。

劉宥彤現身北市府　郭柯配掀熱議

劉宥彤悄赴北市府開會：沒跟柯文哲聊到天

柯P到底選不選？柯母：他日日都在準備

高嘉瑜自爆：柯文哲找我當副市長

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況

「私菸」爆料者身分曝光　民進黨議員證實

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面