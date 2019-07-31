選不選總統？「柯文哲有一個心魔」　高嘉瑜自曝這句話…謝震武傻住：什麼

▲高嘉瑜分析柯文哲現在面臨的「最大問題」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

台北市長柯文哲到底選不選總統，外界都十分關注。友柯議員高嘉瑜在節目上說，柯現在有三個問題，「他有一個心魔」，可能自己都沒辦法說服自己。她也開玩笑說了一段話，讓主持人謝震武傻眼驚呼「什麼？什麼？」

高嘉瑜在30日的《新聞面對面》政論節目表示，前民進黨立委沈富雄私下問她，如果郭台銘、柯文哲合作，要不要考慮加入他們去選立委，「我說當然不可能啊，我一定是在民進黨裡面，然後他就說妳有那麼愛民進黨嗎？」

高嘉瑜分析，這中間有很多人在努力穿針引線郭台銘和柯文哲合作，對柯現在最大的問題來講，第一沒錢，第二沒人，第三他有一個心魔，「就是說他如果任期沒有結束，就直接去選總統，他可能自己都沒辦法說服自己。」

▼高嘉瑜開玩笑說，「市長選不上，我就考慮選總統。」（圖／翻攝「新聞面對面」YouTube）

高嘉瑜說，柯文哲的備胎市長也沒有找到，在這種情況之下，如果郭台銘有意願的話，「絕對兩個人的結合是有可能的」；只是郭之前曾承諾說只做一任，到底有沒有可能只做一任，未來這部分變數滿大的。

主持人問「為什麼柯文哲叫妳當副市長，妳不要？」高嘉瑜表示，「我說我不要當備胎，要當就是當正的，要當就是當市長，沒有人做副市長再去做市長。結果柯就打臉我說，侯友宜就是這樣選上市長，他叫我去學侯友宜。」

高嘉瑜表示，對她而言，當然現在先選上立委，「如果選不上才選市長，市長選不上，我就考慮選總統，看有沒有辦法一步一步努力。」謝震武聽完傻眼驚呼「什麼、什麼」，現場來賓也大笑。

▼柯文哲遲遲不鬆口選不選2020。（圖／記者徐斌慎攝）