私菸案行政調查擠牙膏？　總統府：無端指控對事實釐清沒幫助

▲總統府發言人黃重諺舉行記者會，說明私菸案完整始末。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

由於總統府公布私菸案行政調查的進度，遭到媒體認為是「擠牙膏」，甚至「避重就輕」。對此，總統府31日表示，沒有所謂避重就輕，類似無端指控，對事實的釐清並沒有幫助。

有媒體報導指出，總統府在記者會上說明私菸案行政調查進度，包括訂菸、取菸方式等細節，但在購菸者身份上，並未揭露，認為有「擠牙膏」，甚至是避重就輕的狀況。

對此，總統府強調，府跟國安局政風單位所進行的行政調查，是依據法務部訂定「政風機構執行行政調查作業要點」規定辦理。依照規定，行政調查主要在釐清相關人員行政責任，相關調查的啟動，是經檢察官同意，並作業必須嚴守「不影響案件偵查」及「不違反刑事訴訟法偵查不公開原則」原則。

總統府強調，以本案行政調查為例，專案小組從涉及人員的訪詢自清，以及就起獲相關資訊勾稽比對，全面釐清本次涉及吳宗憲等利用元首出訪私菸案中，包含人員涉入情節、違法樣態、包含訂購運送等運作細節以及歷來違法情形沿革等，「行政調查所獲得事證資訊，除全數交司法單位偵辦，並隨即就調查情形，完整向國民報告。」

對於媒體的報導，總統府表示，這項未具名的報導逕以行政調查未揭露人員名單等指控府方，顯然是對「政風機構執行行政調查作業要點」等相關司法程序與規定過於陌生的誤解，事實上本案相關行政調查資訊將全數交司法單位進行偵辦，檢方也會依照偵查進度適度向外界說明，沒有所謂避重就輕，類似的無端指控，對本案的事實釐清，並沒有幫助。