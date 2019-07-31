私菸爆料者起底！正宮衝辦公室揭「老公與女同僚不正常關係」　明日之星隕落

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

私菸風暴越演越烈！如今傳出踢爆整起事件的深喉嚨就是新北市調處新店新店站新瑞組組長徐安毅。他因表現優異一度被視為是調查局明日之星，不過最後卻因不倫戀疑雲落馬。

調查官徐安毅是展抱調查班第39期結訓，歷任淡海站組長、雙和站組長及新店站組長，2014年偵辦鴻海集團高層幹部集體收賄，在情治界一戰成名。

▲國安局涉案2官員（白襯衫）走在前頭，徐安毅在後頭隨行。（圖／突發中心）

不過根據《周刊王》報導，2017，徐安毅擔任新店站組長期間，認識了任職訓練所的宋姓女同僚。當時，未婚但已經死會的宋女跟徐安毅往來頻繁，讓徐妻火大到新店站辦公室宣示主權，甚至直接在值班的劉姓調查官前指責老公與宋女有「不正常男女關係」，讓這起不倫戀疑雲因此爆開。

後來徐安毅又因為一封檢舉信落馬，信中指他帶著實習女學員外出應酬，酒後還碰觸女學員的肩膀跟背部。不過被肢體接觸的女學員表示「沒有感覺不舒服」，所以性騷案不成立。但徐安毅因帶女學員應酬至凌晨，最後依「違反紀律、工作措施失當及言行失檢」懲處。

對此法務部調查局公共事務室證實，徐安毅曾因為涉及男女不正常關係遭懲處。

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