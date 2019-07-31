「郭柯配」一邊搶藍一邊搶綠？柯文哲：給call in節目討論

記者陳家祥／台北報導

前鴻海董長郭台銘自國民黨初選結束後便在國外「沉澱」至今，但與此同時，台灣內部話題沒少過，「郭柯配」傳聞不斷。如今郭預計在8月初返台，兩人是否會見面？柯文哲淡淡表示，「回來再講」；至於兩人合作是否會有「一邊搶藍、一邊搶綠」的效果？柯笑說不曉得，「每天晚上call in節目要有東西讓他們討論。」

國、民兩黨2020總統候選人底定後，「郭柯配」傳聞便不脛而走，但因郭台銘不在台灣，讓雙方僅停留在底下幕僚接觸的階段。如今郭台銘預計將在8月初返台，外界好奇兩人是否會碰面？柯文哲受訪說，等郭回來再講，「人都不在台灣要怎麼見面？」

另外，有週刊報導，郭柯結盟將可團結討厭民進黨、討厭韓國瑜二股力量，以及中間選民和往淺藍、淺綠擴散，成為比肩藍綠的第三勢力。對此，柯文哲不願多談，「我不曉得，反正這樣，每天晚上call in節目要有東西讓他們討論。」

而在郭柯配傳聞不斷之際，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤30日下午悄悄到北市府，出席由柯文哲擔任主席的國際事務委員會，引發外界討論。柯笑說，昨天看到劉宥彤嚇一跳，「奇怪，這不是常常在電視上看到，後來問才知道她是國際事務委員會，不過那也是2年前就聘了，那時還不曉得她是在永齡基金會工作。」

至於兩人見面有沒有聊什麼？柯文哲笑說，開會的時候劉宥彤遲到，然後一開完會自己還有下個行程就先跑了，「所以根本沒有機會跟她講話。」



▲台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）