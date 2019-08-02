國安私菸風暴／當庭查扣「關鍵手機」　檢調續追決策高層

圖、文／鏡週刊

台北地檢署、新北市調查處偵辦國安私菸案，昨(1日)再度傳喚華航空品處協理于堯，認定在私菸案中于堯負責下指令與協調運送，因此將她由證人改列被告，由於于堯均是以手機聯絡購買免稅菸事宜，檢調認為，除了昨天一同到案的資深副總經理羅雅美、副總經理邱彰信外，可能有華航更高層涉案，當庭將于堯手機查扣，待解讀手機內容後再展開後續行動。

檢調昨共約談之前已獲交保的華航空品部組長黃川禎及證人于堯，並首度傳喚華航空品資深副總經理羅雅美、副總經理邱彰信，昨天4人已均是《貪汙治罪條例》圖利罪被告，檢方並再傳喚另4名證人，今凌晨1時30分，羅雅美無保請回；邱彰信則在凌晨2時許，被以70萬元交保。

檢調近日已先後到國安局訊問參與免稅菸團購的國安局人員，並到華航調取相關資料，以釐清國安局團購買免稅菸的流程，菸品暫放華膳倉庫及機邊交易等細節，被認定是此案承辦人的華航空品處小組長黃川禎，日前已被檢方以《貪汙治罪條例》圖利罪嫌20萬元交保，但檢方認為，不可能由黃川禎一人獨力完成，因此昨天約談他的上司，羅雅美、副總經理邱彰信及協商于堯等3被告。

華航相關人員到案後，都辯稱「從以前就這樣做」，已有十幾年歷史，陳水扁及馬英九前總統任內也是如此，但此案買菸上萬條是歷來之最，檢調認定，絕非華航基層及中階主管可擅作主張，檢調為釐清全案，將採由下而上，層層追查，檢方發現于堯是居中聯繫的重要人物，昨天將她由證人改列為被告，並立即查扣她的手機，再依《貪汙治罪條例》予50萬元交保。

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