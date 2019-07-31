西門「詐騙學生幫」發愛心筆記本　他隨手一拿遭控小偷：還求精神賠償

▲西門町出現販售愛心商品的學生幫。示意圖，非本文當事人。（圖／資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前與朋友前往西門町逛街，結果有位年輕人竟對著原PO朋友大喊「小偷！」然而朋友解釋，他原以為那筆記本是廣告贈品才會順手拿走。不過年輕人完全不聽，後來又有另外兩位同夥靠近，並表示偷走他們要愛心販賣的商品實在很缺德，因此要求精神賠償，直到警察協調才停止。

有位網友在「爆料公社」發文寫道，他日前與朋友一起去西門町逛街時，突然有位穿著時髦的年輕人對朋友大喊「小偷！」原PO眼見朋友手上確實拿著筆記本，經詢問後，朋友表示，當時是年輕人在發筆記本，他以為是廣告贈品才拿的。但年輕人仍繼續大喊，引來不少人圍觀，事後更有兩位同樣穿著時髦的年輕人出面指責，「你怎麼可以偷別人東西，那是我們辛苦設計要愛心販賣的商品，會不會太缺德了！」

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雖然原PO與朋友不斷解釋，並將筆記本歸還，但對方仍堅持要報警，「除非你給我們賠償精神損失！」原PO隨後便報警處理，只是對方根本不怕警察，兩位後到的年輕人還不斷向警察說明事件來由。這也讓原PO不禁直呼，「你們兩個剛剛從另外一條街跑過來，竟然還能看到哦，還真神奇！」

▲原PO朋友以為筆記本是贈品。（示意圖／取自pixabay）

警察稍微做了筆錄後，就請這些年輕人先行離開，他們在走之前竟還囂張嗆原PO和朋友「沒錢就不要出來啦！」警察事後也回應，若下次有遇到發東西的狀況，記得詢問那是什麼再拿，這些學生幫專門賣價格不合理的小東西，「我們分局這半年也有接到一樣的案例。」

網友看見貼文紛紛留言回應，「看到有人拿東西接近自己的時候，下意識都會直接閃開」、「這個應該立法處理的，30年前我就被這種硬推銷到不知所措」、「遇到就是錄影蒐證」、「以前是強迫你買愛心筆，現在進化成詐騙集團了」、「我幾年前去西門町才碰過」、「這是讓外國遊客看看台灣確實是詐騙鬼島沒錯」。

原PO事後也表示，自己與朋友雖有點嚇到，但幸好沒影響到出門玩的心情。他也呼籲大家，「在街上遇到這些人要離他們遠一點，如果不幸被纏上了，真的要趕快報警，以免金錢損失！」