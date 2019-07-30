小心「快遞包裹已發送」簡訊！　刑事局證實詐騙釣魚簡訊今預警

▲刑事局30日傍晚發布預警這類釣魚簡訊，會竊取民眾手機個資。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局針對近來許多民眾收到「快遞包裹已發送、請您查收」電話簡訊，簡訊中有網站連結，刑事局30日傍晚發布預警，表示這是詐騙集團散發的惡意釣魚簡訊，呼籲民眾若收到類似簡訊請刪除，切莫下載任何程式或連結以免造成手機中毒或被小額扣款。

▲刑事局30日傍晚發布預警這類釣魚簡訊會竊取民眾手機個資。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科表示：詐騙集團先架設一個假網站，並將網址連結透過手機簡訊方式發送至民眾手機，民眾恐因一時不察、隨手點入該短網址，並依據網址內容輸入個人資料，甚至手機常用的帳號密碼（包含Google帳號或Apple ID、信用卡帳號密碼）。

▲刑事局30日傍晚發布預警這類釣魚簡訊會竊取民眾手機個資造成財損。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團藉得手的資訊，再向電信公司申請驗證碼，並傳送到民眾手機，民眾收到驗證碼填入後，個人手機預設的「小額付費」功能隨即遭詐騙集團使用，若您有輸入信用卡資料，也可能被盜刷。

近來北部傳出不少民眾收到這類釣魚簡訊，甚至傳出有不少中高階警官也收到類似簡訊，警方懷疑這類惡意簡訊有可能會從手機通訊錄隨機複製、散播惡意簡訊、導致不少人都收到以為是熟人傳播的簡訊，研判歹徒可能透過這種方式誘騙民眾點閱增加釣魚成功機率。

警政署165反詐騙諮詢專線建議您，有關傳訊息認證號碼詐騙手法可參考以下4個處置方式：

一、關閉手機小額付費功能：可電話聯繫電信公司客服人員，告知有點擊不明簡訊連結，要求關閉「小額付費」功能；若您未收過簡訊，也建議申請關閉，避免遭盜用或誤用。

二、聯繫信用卡公司：若民眾手機有輸入信用卡卡號，並遭盜刷，請立即連絡信用卡公司，告知有點擊不明簡訊連結，要求查詢近期刷卡紀錄，如發現非本人刷卡紀錄，提供刷卡或消費平臺頁面，儘速向信用卡公司反映，並建議辦理停卡，以防被盜刷。

三、請交易平臺取消交易：可立即查詢iTunes、GooglePlay等手機網路交易平臺是否有異常交易紀錄，如有應立即向交易平台客服反映，尋求相關協助。

四、手機回復原廠設定：因點擊該假網址，恐有遭植入惡意程式的可能性，為確保個人資料完備，應將手機內重要資料備份後，進行系統重置或回復原廠設定，以清除惡意程式。

【其他新聞】

►影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片 警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

►誆稱費玉清澳洲演唱會 揪打工團兩周騙上百本護照



►蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！ 遭移花接木成不尊重殉職勇警